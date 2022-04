En Amazonie pour vacciner

Un groupe de retraités québécois qui ont travaillé dans les cliniques de vaccination contre la COVID-19 ont mis leur expérience à profit en Amazonie, où ils ont réussi à vacciner 1700 Péruviens coupés du reste du monde.

« Quand j’ai entendu le gouvernement dire : “ça va arrêter quand tout le monde va être vacciné”, je me disais que même si on a 15 doses chez nous, on n’en viendrait pas à bout si à l’autre bout de la planète ils ne sont pas vaccinés », raconte Julie Picard, une infirmière à la retraite.

Accompagnée de 13 autres personnes qui avaient prêté main-forte dans des cliniques de vaccination du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, elle s’est donc envolée le 12 mars vers le Pérou afin d’aller offrir des doses à des populations vivant dans la jungle sauvage de l’Amérique du Sud.

Le projet était soutenu par Infirmières et infirmiers sans frontières, qui possède un camp de base à Indiana, un village à une heure de bateau d’Iquitos, la plus grande ville isolée du monde.

De là, le groupe principalement composé d’infirmières a bivouaqué dans environ 30 villages en quatre semaines, selon un horaire préparé par le médecin en chef du centre de santé local, qui participait également au projet.

« Les conditions de travail et de salubrité ne sont pas les mêmes que chez nous. Il a fallu qu’on s’ajuste, mais on ne venait pas imposer nos façons de faire, on venait donner un coup de main à partir de leurs façons de faire », affirme Mme Picard en direct de son balcon à Lima, la capitale péruvienne.

Se déplacer en bateau

Le groupe devait naviguer plusieurs heures sur le fleuve Amazone entre les localités, qui comptait chacune une centaine d’habitants.

Une fois sur place, ils installaient leur équipement temporaire afin d’offrir des premières, deuxièmes ou troisièmes injections du vaccin contre la COVID-19.

« On a donné beaucoup de premières doses à des enfants et à des dames. Je ne pense pas que ces gens-là se seraient déplacés pour obtenir leur dose », dit l’infirmière retraitée Céline Saint-André.

Gens accueillants

Au Pérou, la vaccination est obligatoire pour entrer sur son lieu de travail. Plusieurs hommes s’étaient donc préalablement rendus dans de plus grands centres, parfois à des heures en bateau de leur domicile, afin d’obtenir leur inoculation.

Selon des calculs des autorités, le groupe a ainsi réussi à inoculer 90 % de la population admissible, une performance de loin supérieure à la cible de 30 à 40 % fixée au départ.

« Je m’attendais à voir beaucoup plus de réticence de la population. Les gens étaient vraiment heureux de nous voir, les enfants étaient curieux. C’était beau à voir », soutient Mme Saint-André.

« La solidarité et l’esprit d’équipe nous ont vraiment sauvés. Il n’y a pas eu de crise, de moment de découragement », poursuit-elle.

Pas pour tout le monde

Une de leurs collègues a toutefois décidé de partir après une semaine en Amazonie.

« Traîner son paquetage, monter sa tente, gonfler son matelas pneumatique et s’installer dans ces conditions-là, ce n’est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment être solide », précise Mme Picard.

Le militaire à la retraite Richard Cusson, qui s’était porté volontaire comme aide de service dans les CHSLD, n’en revient toujours pas de la détermination de ses partenaires dans la région de l’Amazonie.

« J’ai fait plusieurs missions dans l’infanterie. Il y a des soldats qui rougiraient de honte à voir ce que ces femmes, qui n’avaient aucune expérience, ont réalisé. Je leur lève mon chapeau », dit-il, ému.