Est-ce que ça coûte vraiment si cher, une voiture électrique?

Quand il est question de voiture électrique, deux paramètres sont principalement relevés: son autonomie... et son coût. Parce que oui, une voiture électrique neuve, c’est cher. Mais devant un intérêt mondial marqué pour le marché électrique, de nouvelles marques qui font leur apparition et des subventions gouvernementales généreuses, ça peut (vraiment) en valoir le coût.

Pour se prêter à l’exercice, nous avons comparé les coûts annuels estimés pour deux véhicules pratiquement identiques, à différence que l’un est à l’essence et l’autre, 100% électrique: le Hyundai Kona 2022 (Preferred 4D Utility) et le Hyundai Kona EV (Preferred 4D Utility).

La Kona 2022 à essence se détaille entre 24 000$ et 26 000$ à l’achat, tandis que la Kona EV 2022 tourne plutôt autour de 43 899$ d’après le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF).

C’est là que ça devient intéressant. À l’achat d'un véhicule 100% électrique, le gouvernement provincial offre une subvention allant jusqu’à 7000$ (ou 8000$ jusqu’au 30 juin 2022) avec le programme Roulez vert et les Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission du fédéral offrent jusqu’à 5000$. En considérant ces subventions de 12 000$, le prix d’achat d’une Kona EV 2022 tombe alors à 31 899$.

Supposant un kilomètrage annuel de 20 000 kilomètres, l’estimation du coût annuel pour une Kona se situe à 7 903$ comparativement à 5 037$ pour l’électrique. Sans surprise, c’est le coût annuel pour le carburant qui change la donne: 2 945$ pour l’essence versus... 287$ pour l’électricité.

Résultat: 33 900$ pour l’achat et une année d’utilisation d’une Hyundai Kona 2022 contre 36 936$ pour l’électrique, soit une différence de 3 036$.

Outil de calcul CAA-Québec

«C’est sûr qu’il y aura une différence entre des paiements mensuels pour une voiture à essence comparativement à une voiture électrique, mais les coûts d’utilisation deviennent souvent plus rentables au bout de deux ou trois ans d’utilisation avec une voiture électrique», fait valoir le chef du contenu automobile au Guide de l’auto, Frédéric Mercier.

À véhicules égaux, il n’est donc pas surprenant qu’on paye un peu plus pour l’électrique, mais il s’agit d’un phénomène souvent observé avec les nouvelles technologies.

«Le prix moyen d’un véhicule neuf vendu au Québec en 2021 est 45 000$. Même les véhicules à essence neufs sont rendus très chers. Alors est-ce qu’on peut vraiment dire qu’un véhicule électrique à 40 000$ n’est pas abordable, sans compter les subventions?», se demande Frédéric Mercier.

De la concurrence à l’horizon

L’année 2022 rimera avec l’arrivée en Amérique du Nord de cinq nouvelles entreprises qui ont chacune une offre de voitures 100% électriques : Rivian, VinFast, Fisker, Imperium et Lucid. Et qui dit concurrence dit baisse de prix.

«Tout le monde se demande si les prix vont finir par descendre et quand ça va descendre. Ça commence déjà à baisser de plus en plus», admet Frédéric Mercier, en faisant référence à la Chevrolet Bolt EV, notamment.

Et pour le chef de contenu, la nouvelle norme zéro émission annoncée par le gouvernement fédéral, obligeant les constructeurs automobiles à livrer davantage de voitures électriques au pays, pourrait faire partie de la solution.

«Du moment qu’il y a plus de véhicules, il y a plus de concurrence et les entreprises seront portées à vouloir attirer les clients chez eux notamment avec des prix plus intéressants.»

Des programmes de subventions prolongés

Les incitatifs financiers pour l’achat de véhicules zéro émission ont été prolongés récemment tant au fédéral qu’au provincial.

Au Québec, le programme Roulez vert a été prolongé jusqu’à 2027 et offre désormais un rabais maximal de 7000$ à l’achat d’un véhicule électrique neuf, plutôt que 8000$. Vous pourriez également toucher un rabais de 3500$ à l’achat d’un véhicule d’occasion 100% électrique.

Le Canada a quant à lui prolongé son incitatif jusqu’à mars 2025 et octroie 5000$ aux propriétaires d’un véhicule électrique neuf et 2500$ pour un véhicule hybride. La semaine dernière, l’admissibilité du programme a été élargie aux fourgonnettes, camions et VUS électriques.