Le chef de la diplomatie irlandaise se rend à Kyïv jeudi

Le chef de la diplomatie irlandaise Simon Coveney se rend à Kyïv jeudi, ont indiqué ses services, première visite d'un ministre des Affaires étrangères d'un pays membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le début de la guerre en Ukraine.

Simon Coveney, qui est également ministre de la Défense, rencontrera ses deux homologues, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba et celui de la Défense, Oleksii Reznikov et visitera des zones directement touchées par l'invasion russe.

«Ses discussions avec le gouvernement ukrainien porteront sur la manière dont l'Irlande peut continuer à fournir un soutien politique, sécuritaire et humanitaire à l'Ukraine», ont indiqué ses services.

Elles porteront aussi sur la façon d'«aider» l'Ukraine dans ses démarches pour tenter d'adhérer à l'Union européenne, de «mener à bien les sanctions de l'UE contre la Russie et de tenir la Russie responsable de son invasion brutale et injustifiée».

L'Irlande a fourni 20 millions d'euros d'aide humanitaire à l'Ukraine et aux réfugiés ukrainiens dans les pays voisins et 33 millions d'euros d'aide non létale à l'armée ukrainienne par le biais de la «Facilité européenne pour la paix», un fonds doté de 5 milliards d'euros créé et abondé par les États membres hors du budget communautaire.