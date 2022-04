Le gestionnaire des actifs de Fitzgibbon détient des millions dans Lion

Michel Ringuet, mandataire de la fiducie sans droit de regard du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, détenait à la fin décembre par le biais d’une autre entreprise pour plus de 14 millions $ CAN en valeur marchande d’actions de la Compagnie Électrique Lion, qui a été propulsée par le gouvernement Legault en 2021.

Michel Ringuet, administrateur Électrique Lion

Ces derniers jours, le manufacturier québécois de véhicules électriques a publié la première circulaire de sollicitation de son histoire en prévision de l’assemblée annuelle de ses actionnaires du 6 mai prochain.

Rappelons que Lion a profité, en 2021, de 100 M$ en prêts de Québec et d’Ottawa avant de faire son introduction en Bourse, en plus d’être avantagée par le programme provincial d’aide pour l’achat d’autobus scolaires électriques, qui exige que les véhiculent soient fabriqués au Canada.

Le concessionnaire Autobus Thomas a d’ailleurs récemment lancé un cri du cœur dans Le Journal afin que Québec révise ce programme, autrement, la direction prévoit déclarer faillite d’ici janvier.

Dans la circulaire, on peut lire que M. Ringuet est administrateur principal du conseil d’administration de Lion depuis mai 2021.

Au 31 décembre, il détenait via la compagnie Capital Mimar, dont il est président et actionnaire majoritaire, 1,17 million d’actions ordinaires du manufacturier pour une valeur de 11,61 M$ US (14,6 M$ CAN). Le document souligne également que la Corporation Énergie Power (Power Corporation) possède 35,4 % des actions en circulation.

Pas de conflit d’intérêts

Pour le professeur et expert en éthique de l’UQAM, Michel Séguin, il est difficile de démontrer qu’il pourrait y avoir un réel conflit d’intérêts ou une apparence de conflit d’intérêts dans ce dossier.

« M. Fitzgibbon ou des personnes qui lui sont proches ne doivent toutefois pas avoir des intérêts personnels [dans Lion] », prévient-il.

Le bureau du ministre de l’Économie n’a pas répondu au courriel du Journal. Il n’a aussi pas été possible de joindre M. Ringuet.

Dans la circulaire de Lion, on apprend que les cinq dirigeants les mieux payés se sont partagé 4,24 M$ US (5,3 M$ CAN) en salaires, avantages et primes.

Le président et fondateur, Marc Bédard, a reçu 587 114 $ US (737 600 $ CAN), une hausse de 167 % par rapport à 2020. La valeur marchande de ses actions s’élevait en décembre à plus de 330 M$ CAN.

Le manufacturier a également octroyé des « attributions fondées sur des options » de 1,96 M$ US (2,5 M$ CAN) au chef des affaires commerciales, Brian Piern, « pour le motiver à conclure un contrat de travail à temps plein avec la société ». Sa rémunération totale a atteint 2,39 M$ US (3 M$ CAN).

M. Piern ne pourra toutefois pas profiter de ses options avant que la valeur du titre atteigne 18,69 $ US (23,5 $ CAN). En 2021, Lion a réalisé une perte de plus de 43 M$ US (54 M$ CAN).