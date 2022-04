Les 7 voitures 100% électriques les plus abordables en 2022

Ce sont quatre acheteurs sur cinq âgés entre 18 et 44 ans qui sont très susceptibles d’acheter un véhicule électrique au cours des prochaines années. Pour plusieurs, cette envie est motivée par la flambée du prix de l’essence et les enjeux liés à l’environnement. Là où ça coince, néanmoins, c’est le budget. Voici donc un palmarès de 7 voitures électriques les plus abordables en 2022.

Nissan Leaf - à partir de 37 498 $

Autonomie : 363 kilomètres

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral

Il y a 10 ans, le fabricant automobile Nissan a été le premier à mettre sur le marché un véhicule compact à 100% électrique sur le marché international. Depuis, la Leaf a connu de nettes améliorations, dont la recharge rapide de la batterie en 60 minutes et une plus grande autonomie. Il s’agit du véhicule électrique le moins cher sur le marché cette année.

Photo courtoisie

Chevrolet Bolt EV – à partir de 40 348$

Autonomie : 417 kilomètres

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral (uniquement le modèle 2022)

La Chevrolet Bolt EV 2022 est reconnu pour avoir la plus grande autonomie. Cette année, on y a amélioré son interface et le confort de ses sièges. De plus, le constructeur américain GM a également baissé le prix de la Bolt EV d'environ 5 000 $, tout en conservant la puissance de sa batterie.

Photo courtoisie

Mini Cooper SE – à partir de 40 990$

Autonomie: 177 kilomètres

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral

Compacte, la Mini Cooper SE est une voiture de ville que les experts en automobile qualifient de rapide comme un kart! Toutefois, cette berline à trois portes, n’a pas une très grande autonomie et ne peut parcourir de longues distances. Sur ce, la recharge reste néanmoins l’une des plus rapides, soit 35 minutes pour une recharge de la batterie à 80%.

Marc-André Gauthier

Kia Soul EV – à partir de 44 910$

Autonomie: 383 kilomètres

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral

Avec son look hyper futuriste, le VUS compacte de type crossover Kia Soul EV n’est pas une voiture de performance, mais elle est sans aucun doute une voiture du futur munie de plusieurs gadgets technologiques, dont l’affichage tête haute (une technologie de la réalité augmentée qui projette sur le pare-brise toutes les informations utiles à la conduite). Pour une recharge rapide, il faut attendre 54 minutes pour une recharge à 80% de sa capacité.

Kia

Mazda MX-30 – à partir de 42 150$

Autonomie : 161 km

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral

Cette année, le constructeur nippon Mazda présente le véhicule utilitaire MX-30, se distinguant des compétiteurs avec son design futuriste audacieux et ses portes à ouvertures inversées. Cependant, sa faible autonomie de 161 kilomètres en fait une voiture que l’on ne peut considérer pour les longs week-ends. À noter que la recharge de la batterie est évaluée à 36 minutes (de 20% à 80%).

Mazda

Volkswagen ID.4 – à partir de 44 995$

Autonomie: 422 kilomètres

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral

Avec le modèle ID.4, le constructeur allemand Volkswagen lance finalement son premier véhicule utilitaire 100% électrique. Spécialement conçue pour le Canada, cette voiture est équipée d’une pompe à chaleur pour préserver son autonomie. Le temps de recharge est évalué à 10 minutes par 100 kilomètres.

Volkswagen

IONIQ 5 Hyundai – à partir de 46 950$

Autonomie : 488 kilomètres

Subventions : Jusqu’à 7000$ au provincial et 5000$ au fédéral

L'IONIQ 5 est le véhicule le plus spacieux et le plus performant des véhicules électriques de Hyundai. Il est idéal également pour les hivers canadiens puisqu’il est doté d’un système de gestion de la température de la batterie. Le véhicule est également muni d,un système d’infodivertissement au goût du jour. Et, à la borne de recharge, seules 5 minutes sont nécessaires pour ajouter 100 kilomètres d’autonomie à la voiture.