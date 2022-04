Les gaz à effet de serre en baisse au Canada lors de la pandémie

Le Canada a vu ses émissions de gaz à effet de serre diminuer de 8,9 % en 2020 par rapport à l’année précédente, une amélioration qui s’explique en grande partie par le confinement imposé au début de la pandémie de COVID-19.

Les émissions de gaz à effet de serre du Canada ont diminué de 66 mégatonnes en 2020, selon le Rapport d’inventaire national des émissions de GES de 2022, présenté jeudi aux Nations Unies par le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbault.

«Dans la lutte contre les changements climatiques, les progrès se font étape par étape. Et le rapport que nous présentons cette année aux Nations Unies montre que le Canada est sur la bonne voie», a-t-il déclaré par voie de communiqué.

«Ce rapport est le premier à assurer un suivi des effets de la pandémie sur les émissions au Canada. Par exemple, la diminution de 27 mégatonnes des émissions du secteur des transports est en grande partie attribuable au fait qu’une grande partie de la population a cessé d’utiliser sa voiture et les avions durant les mesures de confinement mises en place par les provinces», a ajouté le ministre Guilbault.

Le ministre s’attend cependant à un certain rebond des émissions globales dans les prochains rapports, à mesure que l’économie canadienne reprend de la vigueur.

Le Québec, qui a connu les mesures sanitaires les plus strictes au pays, fait bonne figure parmi les provinces avec une baisse de ses émissions de 9,5 % par rapport à 2019.

C’est une chute moins importante que la Saskatchewan (-18,2 %), Terre-Neuve (-15,8 %) et l’Ontario (10,6 %), mais plus importante que la Colombie-Britannique (-4,8 %) et le Manitoba (pas de variation par rapport à 2019).