LNH: Le DG des Ducks défend Trevor Zegras

L’attaquant des Ducks d’Anaheim Trevor Zegras a récemment soulevé l’ire des joueurs des Coyotes de l’Arizona en inscrivant un but semblable à ceux marqués à la crosse, mais il ne faut pas nécessairement compter sur son directeur général Pat Verbeek pour lui dire d’arrêter.

Au début du mois, Zegras avait déjoué le gardien Josef Korenar à l’aide d’une manœuvre - le but de type «Michigan» - décriée par les Coyotes. Au cours de la rencontre, le vétéran Jay Beagle avait tenté de s’en prendre à l’auteur de ce jeu spectaculaire pour ensuite en découdre avec Troy Terry qui était venu défendre son coéquipier.

De son côté, Verbeek admet qu’à l’époque où il jouait, une telle initiative aurait pu valoir au patineur concerné de vives représailles, encore plus sévères que maintenant. Par contre, les perceptions et les opinions changent avec le temps, aussi.

«Selon moi, si ça avait eu lieu durant mes années sur la glace, ça aurait été largement dénoncé, a-t-il affirmé au site The Athletic. Ainsi, il y a encore ici une part de cette mentalité. Là, nous avons reçu plusieurs échos. Beaucoup de gens estiment qu’il s’agit d’un truc positif. Je pense que plusieurs allument en voyant Connor McDavid filer à toute vitesse et déculotter complètement ses rivaux... à partir de la zone neutre avec vitesse et talent.»

«Il y a l’habileté de contrôler la rondelle avec rapidité pour accomplir cela. D’après moi, le public aime ça. J’adore voir ça», a-t-il aussi avoué.

Conséquemment, Verbeek se régale des buts hors de l’ordinaire de son joueur d’avant qui a récolté 55 points en 68 affrontements cette saison.

«Quand je vois Trevor, je me dis qu’il possède un arsenal irréel et original d’habiletés pour marquer des buts. Je tenterai de m’en remettre à mon joueur, car il y a des gens qui continueront de croire qu’il s’agit de vanité ou de gestes irrespectueux à l’égard du sport. Je ne vois plus cela ainsi, a-t-il analysé. Il [Zegras] respecte le hockey et ses traditions.»

Commentaires crus

Au nombre de ceux déplorant les buts «Michigan», il y a l’ancien joueur Tyson Nash, qui a fait parler de lui pour ses déclarations suivant le but de Zegras. Le commentateur à la télévision des Coyotes avait exprimé son désarroi devant la scène en affirmant qu’il méritait le double-échec asséné par Beagle.

«Voilà le problème avec ces jeunes joueurs, avait-il dit pour éventuellement nuancer ses propos. Vous souhaitez placer des gars dans l’embarras? Vous voulez vous vanter avec votre talent? Vous avez intérêt à vous préparer à recevoir un coup en plein visage.»

Les Ducks et les Coyotes ne croiseront plus le fer d’ici la fin de la campagne et les deux formations rateront les séries éliminatoires.