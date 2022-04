Mandataire de sa fiducie: M. Fitzgibbon a coupé les ponts avec M. Ringuet

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, dit avoir coupé les ponts avec le mandataire de sa fiducie sans droit de regard, Michel Ringuet.

• À lire aussi: Le gestionnaire des actifs de Fitzgibbon détient des millions dans Lion

Mercredi, le cabinet du ministre avait refusé à de nombreuses reprises de répondre aux questions du Journal concernant M. Ringuet. M. Fitzgibbon a préféré répondre sur Twitter, jeudi, une fois le texte publié.

1/2 Michel Ringuet, un homme d’affaires reconnu et respecté, n’est plus mon mandataire. Il n’avait pas besoin des amalgames de certains médias. Contrairement à ce qui est mentionné ce matin, Lion a été propulsé par le gouvernement précédent et je les félicite par ailleurs. — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) April 14, 2022

Notre reportage indiquait, entre autres, que M. Ringuet détenait à la fin décembre, par le biais de l’entreprise Capital Mimar, pour plus de 14 millions $ CAN en actions de la Compagnie Électrique Lion qui a reçu 100 millions $ en prêts de Québec et d’Ottawa, l’an dernier.

Michel Ringuet, administrateur Électrique Lion

Selon différents joueurs de l'industrie, comme le concessionnaire Autobus Thomas, Lion est également avantagée par le programme provincial d’aide pour l’achat d’autobus scolaires électriques lancée en 2021.

Déclaration d’intérêts

D'après la dernière déclaration d’intérêts de M. Fitzgibbon auprès du Commissaire à l’éthique et à la déontologie disponible sur Internet et datée du 6 juin 2021, M. Ringuet était toujours responsable des fonds du ministre.

Aucune mise à jour n’a depuis été publiée sur le site du commissaire.

«Michel Ringuet, un homme d’affaires reconnu et respecté, n’est plus mon mandataire. Il n’avait pas besoin des amalgames de certains médias», a noté M. Fitzgibbon. «Contrairement à ce qui est mentionné ce matin, Lion a été propulsé par le gouvernement précédent et je les félicite par ailleurs».

2/2 Les programmes d’aide aux assembleurs d’autobus électriques est dirigé par le MEQ et le MTQ et non par le ministère de l’Économie. Le MEI travaille et aide tous les assembleurs d’autobus électriques qui veulent oeuvrer au Québec. Des annonces sont à venir. Merci bonsoir! https://t.co/FdY2ym3oa0 — Pierre Fitzgibbon (@MinFitzgibbon) April 14, 2022

Selon Mathieu St-Amand, l’attaché de presse du ministre de l’Économie, le changement de mandataire aurait eu lieu à l’automne dernier, ce qui signifie que M. Ringuet était à l'époque responsable des fonds de M. Fitzgibbon lors du prêt à Lion et de l’entrée en vigueur du programme pour les autobus.

Lors d’une entrevue avec Le Journal à la fin décembre 2021 portant notamment sur son rôle dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE), M. Fitzgibbon laissait sous-entendre que M. Ringuet était toujours son mandataire.

M. Ringuet est membre du conseil d’administration de Lion depuis 2017 et administrateur principal du conseil depuis mai 2021.

Jeudi, le cabinet du ministre de l’Économie a refusé notre demande d’entrevue. Plusieurs questions demeurent sans réponse, notamment le nom du nouveau responsable des fonds et les détails entourant cette opération.

En raison de directives éthiques, M. Fitzgibbon et M. Ringuet devaient limiter leurs contacts.

–Avec la collaboration de Francis Halin et Olivier Bourque