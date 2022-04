On est vieux lorsque les regrets remplacent nos rêves

Par un beau dimanche de début février, j’ai décidé d’aller déjeuner au restaurant. En passant devant une tabagie, je ne sais trop pourquoi puisqu’il m’arrive rarement d’acheter le Journal, j’ai décidé d’entrer pour acheter le Journal de Montréal de ce matin-là.

Une fois bien installé au restaurant je me suis mis à feuilleter le Journal et je suis tombé sur ta chronique dans laquelle un monsieur faisait état de sa situation personnelle. Sa lettre commençait par les mots que j’utilise comme titre de la mienne et ça m’a accroché. Lisant la suite, je me suis rendu compte que sa situation ressemblait étrangement à la mienne.

Cet homme disait ne plus avoir de feu, c’est-à-dire d’énergie nécessaire pour poursuivre sa vie dans la paix. D’autant moins que,disait-il, les riches en ont toujours plus, et les pauvres toujours moins. Il dénonçait aussi que tout ce que sait faire le monde au lieu de dénoncer ce fait, c’est de consommer encore plus, tant il a le cerveau lessivé par la publicité

Il considérait que « le déclin du monde était à nos porte » et signalait que son plus grand regret, maintenant qu’il était en fin de vie, c’était de « s’être toujours contenté de survivre au lieu de vivre. » Toujours selon lui, « il aurait dû faire les choses auxquelles il tenait, plutôt que de se contenter de subir celles que la vie lui imposait. »

Il a raison de dire qu’un est vieux quand les regrets remplacent nos rêves, car c’est exactement ce que je vis depuis plusieurs mois. Je vis plein de regrets et de ressentiments, sans vivre le moment présent et sans projets d’avenir. Et comme j’ai déjà vécu une dépression majeure en 2005, suivi d’une tentative de suicide en 2006, disons que ce n’est pas facile.

Heureusement que ta réponse à cette personne m’a un peu réconforté. Ce qui fait que je suis rentré chez-moi avec un certain regain d’espoir. Depuis, et sans que ce soit facile je l’avoue honnêtement, J’essaie de me reconstruire. Merci bien Louise.

Robert

Comme je le disais à ce monsieur « J’aimerais vous insuffler la parcelle d’espoir qui semble vous faire défaut en ce moment. » Le hasard vous ayant fait tomber sur le Journal et ma chronique ce matin-là me semble être bon signe. Vous étiez mûr pour un coup de pouce, et la lettre de ce monsieur vous l’a donné.

Profitez du regain d’énergie qu’elle vous a donné pour reprendre contact avec les choses simples qui vous entourent, comme la nature par exemple. Prenez le temps d’admirer les manifestations tangibles du printemps qui s’annonce. Mesurez les diverses tonalités de vert des bourgeons qui poussent.

Comme vous avez déjà souffert de dépression, ne négligez pas de consulter quand les forces vous manquent et que vous vous sentez sombrer. Souvenez-vous de cette ressource qu’est la ligne d’écoute et de conseils : 1-866-APPELLE de l’Association québécoise de prévention du suicide.