Pierre Poilievre pourrait devenir PM du Canada

Vu de notre solitude québécoise, on peine à comprendre le phénomène politique que constitue Pierre Poilievre.

On le connaît peu et on le regarde avec une certaine condescendance ironisant sur son ambition de devenir premier ministre.

Ce n’est pas le cas dans le Canada anglais.

Il génère un enthousiasme qu’aucun politicien n’a provoqué depuis l’élection de Justin Trudeau à la tête du PLC en 2013. Il rallie des foules impressionnantes en exploitant des thèmes politiques inhabituels pour le PCC.

C’est un réel mouvement politique qui est en gestation au Canada.

Un nouveau conservatisme

Mais en quoi consiste le Poilievrisme?

C’est un mélange entre conservatisme, refus de l’État et hyperpartisanerie.

Il se différencie de ses prédécesseurs: il n’est ni de tradition progressiste-conservateur de Mulroney, ni du Parti conservateur d’Harper.

C’est un autre clivage que Poilievre souhaite imposer à la politique canadienne: le clivage populiste.

Lui, défenseur des citoyens ordinaires et de ses travailleurs, contre les «élites».

Il fut le premier à légitimer politiquement le mouvement des camionneurs. Il s’en est ensuite pris à la CBC, figure de l’élite médiatique anglophone en promettant son définancement. Ensuite ce fut au tour de la Banque du Canada d’y passer, ainsi que de la taxe carbone.

Et ça fonctionne rondement.

Il mobilise des électeurs désabusés, en particulier des jeunes, tout en ne s’aliénant pas la base conservatrice: les sondages le placent en avant chez les conservateurs.

Pourquoi pas au Canada?

Partout une colère s’exprime et est récupérée par des populistes émergeant de la droite.

Il faut avoir une vision angélique du Canada pour croire qu’il sera toujours épargné.

Bien sûr la radicalité varie entre un Trump, une Le Pen, un Duhaime et un Poilievre, mais la méthode est toujours la même: eux contre les élites.

Fascinant de constater que la lutte des classes se régénère une autre fois par la droite.

Un premier politicien canadien d’envergure est capable d’exploiter cette exaspération.

Après trois mandats libéraux, une brèche s’ouvre pour les conservateurs.

Et ce pourrait bien être Pierre Poilievre qui en profite.