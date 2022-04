Remparts: «On a un groupe spécial» -Patrick Roy

Foi de Patrick Roy, les Remparts jouent leur meilleur hockey de la saison et ils l’ont à nouveau prouvé aujourd'hui, en l’emportant 4 à 1 face aux Olympiques de Gatineau au Centre Vidéotron.

Avec cette victoire combinée à un revers de 8 à 4 des Islanders de Charlottetown face aux Sea Dogs de Saint-Jean, les Diables rouges ont repris le premier rang du classement général de la LHJMQ et s’imposent comme l’équipe de l’heure dans le circuit Courteau.

« On a un groupe spécial, n’a pas hésité à mentionner Roy aujourd'hui. Chaque soir, quelqu’un sort du lot. Durant le dernier voyage, le trio de [Nathan] Gaucher a été superbe, celui de [Mikaël] Huchette a été incroyable et tu as eu [Xavier] Filion qui nous a donné du gros hockey et aujourd’hui, c’est le trio à [Théo] Rochette qui a été très bon. On a une profondeur qui nous aide et j’aime la façon dont on joue. »

Effectivement, les quatre buts des Remparts ont été inscrits par le premier trio de l’équipe, celui de Rochette.

Pier-Olivier Roy a tout d’abord ouvert la marque face à son ancienne formation avec 21,4 secondes à jouer en première période, puis, après que les Olympiques eurent créé l’égalité en deuxième grâce à Simon Pinard, Rochette a fait dévier un tir de Zachary Bolduc derrière Rémi Poirier pour faire 2 à 1.

UN 45e POUR BOLDUC

Dernier membre de la première unité offensive des Diables rouges, et non le moindre, Bolduc s’est aussi joint à la fête à mi-chemin en troisième en inscrivant son 45e de la saison. Question de conclure sa soirée en beauté, Roy a de nouveau fait des siennes en désavantage numérique, s’échappant devant Rémi Poirier avant de le déjouer d’une belle feinte. Ce but était son quatrième en pareille circonstance cette saison et ses neuf points en infériorité numérique constituent un sommet dans la LHJMQ.

« En début de saison, jouer contre Gatineau était une grande motivation pour moi et ce soir c’était peut-être un peu moins mais chaque fois que je marquais, il me semble qu’il y avait un petit quelque chose de plus que si je marquais contre une autre équipe », a reconnu Roy, nommé la première étoile du match.

RENCONTRE PAYANTE

Pour le no 8 des Remparts, une rencontre d’équipe, le 17 mars dernier, a été le point tournant de la saison jusqu’à présent.

« On a pris beaucoup de confiance dans nos matchs. Après les Fêtes, parfois on avait des mauvais matchs ou l’engagement était moins là. On a eu une bonne rencontre d’équipe et depuis ce temps, on a montré nos vraies couleurs. On a pris un step sur les autres et ça paraît, on a une défaite à nos 11 derniers matchs. Il faut continuer et être prêt quand les séries vont arriver. »

Pour Patrick Roy, le crédit revient au groupe de leader.

« Je suis convaincu que ça revient à la qualité de notre groupe de leadership. Les gars jouent de la bonne manière. Quand les leaders embarquent, les autres suivent. On a vraiment un bon groupe. »

Evan Nause a raté la rencontre d'aujourd'hui pour les Remparts. Le défenseur est atteint d’une pneumonie et ratera le match de demain soir contre les Wildcats de Moncton ainsi que celui de dimanche à Shawinigan contre les Cataractes.