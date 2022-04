Retour de la compétition culinaire «Le meilleur pâtissier du Québec»

La compétition culinaire «Le meilleur pâtissier du Québec» a été renouvelée et on cherche d’ores et déjà les 10 nouveaux candidats qui auront pour mission d’en mettre plein la vue aux abonnés de la plateforme Vrai avec des pâtisseries tout aussi appétissantes que spectaculaires.

Produit par Trinome & Filles, en collaboration avec Québecor Contenu, la deuxième saison sera encore une fois animée par Marie-Ève Janvier et Joël Legendre. À leurs côtés, les maîtres pâtissiers Joël Lahon et Gaël Vidricaire jugeront les défis gastronomiques, esthétiques et sucrés des pâtisseries qui leur seront proposés.

Il faut bien sûr être en mesure de réaliser des pâtisseries professionnelles pour se tailler une place au sein de la nouvelle cohorte. On recherche aussi des gens créatifs et n'ayant pas peur des défis.

Les inscriptions se déroulent à l’adresse lemeilleurpatissier.ca jusqu’au 9 mai, à 9 h.