Sept idées pour le congé de Pâques

Alors que le long congé pascal s’amorce, les journalistes culturels du Journal ont concocté une liste de sorties, de films et d’activités pour profiter de cette fin de semaine qui, pour certains, conserve un accent religieux.

Candlelight : Hommage à ABBA à la lueur des bougies

Photo courtoisie

Si les mélodies du célèbre groupe disco suédois incitent plus au déhanchement qu’au recueillement, le cadre féerique de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs illuminée par des milliers de chandelles saura apaiser les esprits qui en ont besoin. Le quatuor à cordes Listeso interprétera plus d’une dizaine de pièces du groupe ce vendredi 15 avril. Représentations à 19 h et à 21 h 15. Billets requis.

L’expérience Aura à la Basilique Notre-Dame

Photo courtoisie

L’expérience de projections lumineuses se mouvant sur la structure de la Basilique Notre-Dame de Montréal n’a pas fini d’attirer les foules. Acclamée mondialement, Aura est de retour sous une forme renouvelée, enrichie en musique classique et étoffée en images dansantes. Billets disponibles pour le 18 avril.

Jésus de Montréal à Télé-Québec

Photo d'archives

Ce film du réalisateur Denys Arcand, sorti en 1989, sera présenté le 17 avril à 21 h sur les ondes de Télé-Québec. Il raconte l’histoire d’un jeune acteur qui, sollicité par un curé, met au point une version rafraîchie de la passion du Christ.

Sonic le hérisson 2

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas profiter du congé pascal pour s’offrir une sortie en famille au cinéma ? Ça tombe bien, la comédie fantaisiste Sonic le hérisson 2, deuxième volet des aventures du célèbre petit hérisson bleu, est à l’affiche dans les salles du Québec depuis la semaine dernière.

Dans ce nouvel épisode, Sonic doit empêcher son ennemi juré, le Dr Robotnik, de s’emparer d’une émeraude qui aurait le pouvoir de détruire des civilisations entières.

Éclatant combo

Photo d'archives

La Place Bell vibrera grandement en ce week-end de Pâques. Juste avant de recevoir Jack White, samedi soir, l’amphithéâtre du Rocket présentera vendredi soir un très intéressant combo d’indie rock. D’un côté, les Américains Portugal. The Man et leur tube planétaire Feel It Still. De l’autre, les Anglais Alt-J, qui ont récemment sorti l’excellent The Dream. Bref, une soirée à faire rêver. Vendredi soir, 19 h, Place Bell de Laval. evenko.ca.

Au Musée de la civilisation

Photo d'archives

À Québec, le Musée de la civilisation offre, samedi et dimanche, une diversité d’activités. On peut décorer des œufs en chocolat, chasser les cocos dans les salles d’exposition, se faire maquiller, bricoler et enquêter à Pompéi. Les après-midi sont ouverts au public. On peut assister au spectacle Les aventures du roi Omer : Parfum de rose au Royaume de la crotte, à midi et à 14 h, à l’Auditorium Roland-Arpin. C’est gratuit.

Pâques à la brésilienne

Photo d'archives

La chanteuse Flavia Nascimento propose, dimanche, à 19 h 30, à la Salle de L’Arquemuse, un voyage au Brésil avec des compositions originales inspirées par la musique afro-brésilienne et le jazz brésilien. Elle sera accompagnée par le percussionniste Carlos Feitosa et le guitariste Duda Jorge. Billets sur lepointdevente.com.