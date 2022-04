«Star Académie»: Guylaine Tremblay, une prof comblée

À dix jours de la finale de Star Académie, Guylaine Tremblay dresse un bilan très positif de sa première expérience en tant que professeur d’interprétation. Elle a l’impression d’avoir pu aider les Académiciens à pousser leur talent plus loin.

En acceptant le poste à Star Académie, Guylaine Tremblay s’est donné pour mission de convaincre les Académiciens de rajouter une dose d’interprétation à leur talent vocal afin d’en faire de meilleurs chanteurs, et de meilleurs artistes.

Pour elle, le but est atteint. «Chacun d’eux sait maintenant que s’ils ressentent ce qu’ils disent, qu’ils incarnent les mots qu’ils chantent et s’ils sont connectés à l’émotion de la chanson, ça va nécessairement toucher davantage les gens qui les écoutent, insiste-t-elle en entrevue avec QMI. La différence entre un bon et un très bon chanteur, c’est sa capacité d’interpréter, de nous livrer l’émotion.»

Elle est même très fière de voir que certains, comme Sarah-Maude par exemple, se sont découvert un plaisir et une curiosité face au jeu. «Je leur ai souvent répété qu’il y avait plusieurs avenues dans ce métier, et la comédie musicale est une option.»

Grande émotive

Si elle a vécu cette saison dans le plus grand des bonheurs, elle a néanmoins trouvé les dimanches soirs difficiles, alors qu’il fallait laisser partir un candidat. «Mon cœur saignait à chaque fois, mais c’est le principe de l’émission.»

Elle reconnaît d’ailleurs que les choix du corps professoral, autant pour les mises en danger que pour sauver un candidat à la fin des Variétés, n’est pas un processus forcément facile.

«Notre choix est souvent basé sur le travail. Quel est l’Académicien qui a le plus progressé, qui a compris les consignes et qui a réussi à les appliquer... Il y a des décisions pas évidentes qui se prennent souvent pendant la soirée. On assiste aussi aux répétitions durant la journée, on voit ce qui se dessine, mais on peut avoir des surprises en direct. Il y a des performances qui prennent une autre dimension en présence du public.»

Jeremy a, par exemple, été souvent en danger, mais il appliquait les consignes. Il comprenait ce qui lui était demandé. Il est même resté plus longtemps à l’Académie que ce qu’il aurait peut-être imaginé grâce à son travail.

Tout au long des trois derniers mois, Guylaine Tremblay s’est aussi préoccupée du bonheur des Académiciens. Star Académie est une expérience formidable, mais très difficile. Pour eux, ce sont trois mois de vie intense, tout seul, dans un autre environnement avec un tourbillon d’apprentissage. Ça brasse beaucoup autant intérieurement qu’émotivement. Je voulais m’assurer qu’ils étaient tous bien.»

Les finalistes vus par Guylaine Tremblay

Camélia

«C’est une fille très mature, qui a des bases solides et qui sait vraiment ce qu’elle veut. Elle a pris beaucoup de maturité, elle est autonome et indépendante. Et quel timbre de voix !»

Krystel

«Elle est très touchante. Au début, elle a dit qu’elle voulait découvrir qui elle était comme artiste, et je pense qu’elle s’est trouvée. C’est une immense chanteuse qui a du cœur.»

Olivier

«Olivier a le cœur gros comme la terre. Peu importe le résultat, Star Académie l’aura complètement transformé. Il s’est aperçu qu’il avait le droit d’être heureux en faisant ce qu’il aime pour gagner sa vie. Sa plus grande qualité, c’est sa vérité et son authenticité.»

Eloi

«C’est un charme sur deux pattes. Il a une candeur et une pureté liées à son âge, mais aussi à sa nature. C’est fondamentalement une bonne personne qui veut rendre les gens heureux.»