Troisième lien : Ottawa n’investit plus dans les nouvelles autoroutes

Malgré les attentes de la CAQ pour le troisième lien, le gouvernement Trudeau répète qu'il ne finance plus de «nouveaux projets autoroutiers».

Le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, n’en démord pas. Pour le projet de troisième lien, dont il a présenté une nouvelle mouture jeudi, il a de nouveau réclamé l’aide financière du fédéral. «J’ai toujours dit que je m’attendais à une aide de 40 % depuis le début.»

Le ministre fédéral de la Santé et député de Québec, Jean-Yves Duclos, ne voit pas les choses du même œil. «Comme nous l’avons répété à de nombreuses reprises, en matière d’infrastructures, les priorités de notre gouvernement sont le transport en commun et le développement durable. D’ailleurs, il n’existe plus de programme d’infrastructures dédié au financement de nouveaux projets autoroutiers au niveau fédéral», a-t-il soumis, dans une déclaration écrite transmise au Journal.

Préoccupations

Le ministre Duclos dit entendre « les préoccupations de nombreux citoyens» sur le projet de la CAQ. Encore aujourd’hui, malgré cette nouvelle annonce, il note que « beaucoup de questions demeurent ».

François Bonnardel a mentionné dans son allocution de jeudi la participation du gouvernement fédéral à la réfection du tunnel à quatre voies George-Massey, à Vancouver. «Donc je m’attends à ce qu’Ottawa fasse la même chose pour le tunnel Québec-Lévis.»

Notons cependant que le tunnel vancouvérois n’est pas une nouvelle infrastructure. Il a été construit en 1959 et nécessite une réfection majeure. On doublera le nombre de voies, de quatre à huit, dont deux seront réservées pour le transport en commun.

Pas de demande officielle

Par ailleurs, Ottawa souligne que le gouvernement Legault doit soumettre une demande s’il souhaite un financement. «Nous comprenons que le gouvernement du Québec souhaite prendre plus de temps avant de soumettre une demande officielle au fédéral. Lorsque nous aurons reçu une demande, nous l’analyserons en fonction de ces priorités et des critères existants», a indiqué Jean-Yves Duclos.