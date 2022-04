Poitras, Lawrence A.

C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de l'Honorable juge Lawrence A. Poitras c.r., survenu à Montréal, le 9 avril 2022. Il était le fils de feu Harold Poitras et feu Anne-Marie Gendron, et frère de feu Roger Poitras.Il laisse dans le deuil sa chère épouse Thérèse Boivin et leurs enfants, Thomas (Lucie Lacroix), Anne-Marie (Greg Lévesque) et Marie-Claire (Pepe Conde Roque), ainsi que leurs petits-enfants, Norbert, Adrienne et Alexandra, de même que de nombreux neveux, nièces, parents, amis et collègues.Ancien juge en chef de la Cour supérieure du Québec, il est surtout connu pour avoir présidé une enquête publique sur la Sûreté du Québec (Commission Poitras), comme cocommissaire de la Commission royale d'enquête Donald Marshall et aussi pour son rôle de leadership déterminant dans l'amélioration du fonctionnement de la magistrature et dans l'efficacité du système juridique canadien.Il a reçu de nombreux honneurs: l'Ordre du Canada (2004), le prix Ramon-John-Hnatyshyn (Barreau canadien) (2000), un doctoraten droit civil (1995) de l'Université Bishop. Il fut, depuis 1996, membre honoraire à vie de l'Association de droit Lord Reading.Grand sportif, il n'hésitait jamais à mettre en défi ami, enfant ou petit-enfant à une bonne partie de tennis ou badminton et continuera de se propulser sur les pentes de ski jusqu'à l'âge "jeune" de 85 ans.La famille recevra les condoléances au1297 CHEMIN DE LA FORÊT, OUTREMONT514-279-6540les mardi 19 avril et mercredi 20 avril, de 14h à 17h et de 18h à 21h. Le service religieux sera jeudi 21 avril à 9h30 au Complexe funéraire Mont-Royal suivi d'une réception.Au lieu de fleurs, des dons au programme de démence de l'Université McGill seraient appréciés.https://www.alumni.mcgill.ca/give/index.php?formlang=F