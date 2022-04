DUPRÉ, Réjean



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Réjean Dupré survenu à l'âge de 76 ans le samedi 9 avril 2022 suite à un combat contre le COVID-19.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée depuis 50 ans Janet, ses 5 soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, nièces neveux et cousins(es) ainsi que de nombreux amis(es) et collègues tant du milieu des affaires qu'universitaire, sans oublier tous ses partenaires de chasse et de golf.Cadre de DuPont Canada pendant plus de 30 ans, plus tard dans sa vie, il s'est lancé dans une nouvelle carrière d'enseignant à l'Université Concordia et aux HEC.Après avoir reçu une greffe du coeur en 2001, Réjean a travaillé sans relâche pour promouvoir la sensibilisation au don d'organes et a siégé aux conseils d'administration de Transplant Québec et de la Fondation Diane Hébert.Il a participé à de nombreux jeux mondiaux des transplantés, tant au Canada qu'à l'étranger, où il a remporté de nombreuses médailles dans divers événements sportifs.La famille tient à remercier Dre Nadia Giannetti et toute son équipe de l'unité des soins cardiaque de l'hôpital Royal-Victoria pour leurs soins et leur compassion au cours des 21 dernières années.Les visites auront lieu au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2www.bvfc.cale mardi 19 avril de 14h à 16h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-Joachim, 2 av. Ste-Anne, de Pointe-Claire, H9S 4P5, le mercredi 20 avril à 10h, suivies d'un déjeuner-réception au restaurant Bellissimo situé au 484 Lakeshore Drive, Dorval, H9S 2A8.Au lieu de fleurs, Réjean avait demandé que des dons soient faits à La Maison des Greffes Lina Cyr. Les formulaires de dons sont disponibles au : www.maisondesgreffes.com.