À la recherche d’un «pickpocket professionnel» devenu viral

Une chanteuse de Montréal s’improvise enquêtrice et sollicite l’aide du public pour retrouver le pickpocket qui lui a dérobé en un tournemain ses cartes et son cellulaire dans lequel elle enregistre ses précieuses chansons.

«En voyant les vidéos de lui en train de me voler, je me suis dit oh my god. Je n’ai rien remarqué. Comment il a fait? Il était tellement proche de moi. C’est traumatisant», lance Nicole Arrage, 27 ans.

Lundi dernier, elle s’est fait dérober son iPhone d’une valeur de 1600$ et toutes ses cartes de crédit dans le Café DAX de l’arrondissement d’Outremont. Depuis, la jeune femme est en mission pour démasquer ce voleur.

Elle a notamment récupéré les bandes vidéos de caméras de surveillance du commerce, puis a diffusé la séquence de son vol sur les réseaux sociaux. La vidéo est depuis devenue virale.

Volée en 5 min

« En cinq minutes, il a réussi à me voler pendant que je parlais avec mon ami dans le café. On voit que c’est un pro qui sait ce qu’il fait. J’étais assez sous le choc», insiste la chanteuse.

Nicole Arrage / Courtoisie

«Mais je veux surtout retrouver mon téléphone qui a mes enregistrements avec mes chansons dedans», renchérit-elle.

Sur les images, on aperçoit le pickpocket commander d’abord un café. Il s’assoit ensuite à côté de la jeune femme, en prenant bien soin de reculer sa chaise pour se rapprocher d’elle. À un certain moment, il semble chercher un objet dans son manteau. Toutefois, grâce à d’autres angles de caméras du café, on constate que l’homme insère sa main dans le manteau de Nicole Arrage.

Nicole Arrage / Courtoisie

«Il a réussi à ouvrir le bouton de ma poche fermée. Je n’ai rien entendu. Il a pris toutes mes cartes et mon cell sans que je m'aperçoive de rien. C’est fou, je n’en reviens toujours pas. C’est clairement un habitué», dénonce-t-elle.

Devenue virale

La Montréalaise affirme au Journal qu’elle a d’ailleurs déposé une plainte au Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) pour retrouver le pickpocket.

Photo courtoisie, Nicole Arrage

Mais pour augmenter ses chances de récupérer ses effets volés, elle a misé sur le pouvoir des réseaux sociaux pour le retrouver. Fait intéressant, la vidéo du malfaiteur qu’elle a publiée sur Tik Tok avait plus de 6,8 millions de visionnements vendredi après-midi.

Nicole Arrage / Courtoisie

«Montréal est quand même une petite ville. Je suis convaincu que quelqu’un va le reconnaître et va me dire au moins son nom», mentionne Mme Arrage.

Contacté à ce sujet, Darren Johnston, propriétaire du Café DAX, soutient que c’est du jamais vu dans son commerce et qu’il n’a pas hésité à lui remettre les vidéos.

«C’est moi qui l’ai servi. Il était très poli et savait ce qu’il faisait. On espère vraiment qu’on va le retrouver», conclut M. Johnston.