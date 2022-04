Afrique du Sud: la recherche macabre des disparus des inondations se poursuit

La recherche macabre des nombreux disparus des inondations sans précédent qui ont frappé la côte est de l’Afrique du Sud se poursuit vendredi, la catastrophe ayant déjà fait 341 morts et affecté plus de 41 000 personnes.

À l’aube, une équipe spéciale de la police épaulée par des hélicoptères est partie passer au peigne fin une vallée de la banlieue de Durban, où douze personnes sont portées disparues, ont constaté des journalistes.

La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de la ville portuaire ouverte sur l’océan Indien, épicentre des fortes pluies qui ont commencé le weekend dernier. Le gouvernement n’a donné aucune indication du nombre total de personnes recherchées.

Mais au cinquième jour de la catastrophe, les secouristes n’ont que peu d’espoir de retrouver des vivants: «La phase intense de sauvetage est en grande partie terminée. Actuellement notre travail consiste principalement à récupérer des corps», a déclaré à l’AFP, Travis Trower, qui dirige des équipes d’urgence.

Les pluies, qui ont atteint des niveaux jamais connus depuis plus de 60 ans, ont emporté des ponts, des routes et isolé une grande partie de la région. Plus de 250 écoles ont été touchées, des milliers de maisons détruites. Les autorités, qui ont évoqué une catastrophe «sans précédent», redoutent des centaines de millions d’euros de dommages.

Dans la matinée, des volontaires armés de gants et de sacs poubelle ont commencé à nettoyer les plages de Durban, habituellement prisées des familles et des touristes.

«Spectacle horrible»

«C’est ma plage, celle où j’amène mes enfants, là où nous passons nos weekends», explique Morne Mustard, un informaticien de 35 ans, parmi les bénévoles de la plage populaire de Umhlanga. Les restaurants de la plage leur ont offert le petit-déjeuner.

Il a survécu au déluge, «une dévastation absolue, un spectacle horrible», raconte-t-il, décrivant toutes sortes de détritus et objets, balais, ustensiles, charriés par les eaux vers la plage.

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans toit, une vingtaine d’hébergements d’urgence ont été ouverts. Certains dorment depuis plusieurs jours sur des chaises ou des bouts de carton posés à même le sol.

Dans certaines zones, l’eau et l’électricité sont coupées depuis lundi. Des personnes désespérées ont été vues puisant de l’eau à même des canalisations éventrées. L’état de catastrophe a été déclaré.

La veille, des manifestations sporadiques ont éclaté pour réclamer de l’aide. La ville de Durban a appelé «à la patience», les opérations de secours étant ralenties «en raison de l’étendue des dégâts sur les routes».

Les autorités locales ont lancé un appel aux dons de nourriture, bouteilles d’eau et couvertures. Des pillages ont été signalés. La région avait déjà connu des destructions massives en juillet lors d’une vague inédite d’émeutes et de pillages.

Les prévisions annoncent des orages et des risques d’inondations localisées pour le weekend de Pâques. Ces nouvelles intempéries devraient aussi affecter les provinces voisines du Free state (centre) et de l’Eastern Cape (sud-est).

L’Afrique australe est régulièrement en proie à des tempêtes meurtrières pendant la saison cyclonique de novembre à avril. Mais l’Afrique du Sud est généralement épargnée par ces événements climatiques extrêmes qui se forment au-dessus de l’océan Indien.