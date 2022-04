Budget 2022: Ce qu’il faut savoir de l’impôt spécial aux institutions financières

Le plus récent budget fédéral cible particulièrement les institutions financières en imposant un impôt spécial et en augmentant leur taux d’imposition permanent. L’objectif: que les banques et les assureurs-vie contribuent à la relance économique du Canada à la suite de la pandémie, qui a coûté cher.

• À lire aussi: Budget 2022: création d'un CELI immobilier pour les premiers acheteurs

Les mesures d’aide mises en place par le gouvernement durant la pandémie, bien que nécessaires, ont été coûteuses: la facture fracasse les 350 milliards $.

C’est pourquoi la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a inclus dans son plus récent budget un dividende temporaire – en d’autres mots, un impôt spécial – de 15% sur le revenu imposable de plus de 1 milliard $ à certaines institutions financières et assureurs-vie.

Le budget propose aussi d’augmenter de 1,5 point de pourcentage l’impôt des sociétés sur le revenu imposable au-dessus du seuil de 100 millions $ pour que celui-ci s’établisse à 16,5%.

Combinées, ces mesures rapporteraient 6,1 milliards $ sur cinq ans. L’impôt permanent augmenté de 1,5% rapporterait 445 millions $ annuellement par la suite.

«Les grandes institutions financières du Canada ont engrangé d’importants profits pendant la pandémie et ont récupéré plus rapidement que d’autres parties de notre économie, en partie grâce aux mesures fédérales d’aide aux personnes et aux entreprises durant la pandémie, [...]», justifie Chrystia Freeland.

• À lire aussi: On répond à toutes vos questions sur le CELIAPP

Une mesure qui «manque d’ambition»

Même si c’est un bon début, plusieurs analystes jugent que cette mesure «manque d’ambition». C’est que les banques et les assureurs-vie ne sont pas les seules entreprises à avoir engrangé des milliards en revenus au cours des deux dernières années; on en compte pas moins de 51 au pays. Or, seules 10 d’entre elles seront mises à contribution.

«Ces 41 autres entreprises-là, ensemble, elles ont fait 107 milliards $», fait valoir Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Parmi elles, on trouve les entreprises pétrolières et gazières, de même que des groupes d’épiciers, notamment.

L’impôt spécial était attendu, car le gouvernement de Justin Trudeau en avait fait la promesse en campagne électorale. Or, la plateforme libérale indiquait que le fisc irait chercher 10,5 milliards $ sur quatre ans, en haussant plutôt l’impôt permanent de 3%.

• À lire aussi: Les 7 voitures 100% électriques les plus abordables en 2022

D’autres mesures possibles

Pour le chercheur, rien n’empêche le gouvernement de soumettre l’ensemble des entreprises ayant engrangé des revenus de plus d’un milliard de dollars à cet impôt spécial.

Il suggère également d’élever encore davantage l’impôt sur les sociétés, sachant que ce taux a déjà été beaucoup plus haut. «Avant l’époque Harper, on n’était pas loin d’un taux d’imposition de 30% pour les entreprises», souligne Guillaume Hébert.

Il rappelle que la stratégie du gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui misait sur le fait de baisser les impôts pour inciter les entreprises à réinvestir dans l’économie canadienne, a été «un échec total».

«Pourquoi ne pas retourner en arrière face à une stratégie qui n’a pas marché?», questionne-t-il.

Cibler les ultrariches

Et c’est sans oublier les grandes fortunes canadiennes, qui ont elles aussi connu une croissance durant la pandémie. «Ultimement, les actifs de ces grandes fortunes sont composés en grande partie d’actions dans les entreprises. Il y a donc un lien à faire entre les grandes corporations et ces individus-là», note Guillaume Hébert.

Il propose donc que le Canada emboîte le pas de nombreux pays qui, au cours des deux dernières années, ont rétabli l’impôt sur la fortune. Cela signifie d’imposer une taxe sur la fortune totale des ménages dont la richesse s’élève à au moins 20 millions $. Autrement dit, ceux que l’on appelle le 1%. Ça concerne environ 13 800 Canadiens, qui possèdent à eux seuls 3000 milliards $.

Cet impôt sur la fortune pourrait ainsi rapporter 20 milliards $ dans les coffres du fisc canadien.