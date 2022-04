COVID-19: des hôpitaux de l’Outaouais suspendent les visites

Plusieurs hôpitaux de l’Outaouais ont décidé de suspendre les visites jusqu’à nouvel ordre en raison de la montée des cas de COVID-19, ne les autorisant que pour les proches aidants.

Les centres hospitaliers de Gatineau, de Hull, de Papineau, de Maniwaki, de Shawville et de Wakefield sont concernés par cette mesure.

Cette décision a été prise afin de protéger les usagers les plus vulnérables et les travailleurs de la santé, a indiqué vendredi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.

Les proches aidants encore autorisés à s’y rendre devront continuer de respecter les mesures sanitaires.

Rappelons que le directeur de la santé publique, le Dr Luc Boileau, n’avait pas donné de directives précises pour le congé pascal, encourageant les Québécois à prendre les décisions jugées de mise.

Les hospitalisations liées à la COVID-19 ont continué d’augmenter au cours des derniers jours dans la province, atteignant le nombre de 2154 pour la journée de jeudi.