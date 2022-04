COVID-19: moins d’un Canadien sur deux a reçu sa dose de rappel

Seulement 47% des Canadiens auraient obtenu leur troisième dose, s'inquiètent les experts, tandis que la sixième vague de COVID-19 fait rage dans le pays.

De nombreux experts de la santé se disent de plus en plus préoccupés par la lenteur de l’administration de la troisième dose ou dose de rappel, à travers le pays, a rapporté vendredi le Globe and Mail. Les deux premières doses de vaccins COVID-19 n'offriraient pas à long terme une protection suffisante contre le variant Omicron.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, seulement 47 % de la population, et 57 % des personnes âgées de 18 ans et plus ont reçu une injection de rappel jusqu'à présent. De plus en plus d'études montrent que trois doses de vaccinations sont nécessaires pour fournir une protection adéquate contre Omicron.

Cette semaine, Santé Canada a signalé que près de 1,5 million de vaccins COVID-19 ont expiré depuis janvier, ce qui indique que l'utilisation des vaccins a connu une baisse importante.

La question des doses de rappel est critique, car le variant Omicron désormais dominant est capable d'échapper à une partie de l'effet protecteur offert par deux doses des vaccins à ARN messager actuellement disponibles, en particulier chez les personnes les plus vulnérables. Bien que les troisième et quatrième doses, ou injections de rappel n'empêchent pas toujours les personnes d'être infectées, elles fonctionnent très bien pour prévenir l'hospitalisation et la mort.

Aux États-Unis, une étude publiée dans le British Medical Journal en mars a révélé que deux doses d'un vaccin à ARNm n'étaient efficaces qu'à 65% pour prévenir les hospitalisations liées à Omicron chez les personnes de 18 ans et plus. Pour les personnes ayant reçu trois doses, l'efficacité de la prévention des hospitalisations est passée à 86 %.