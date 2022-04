Deux gammes réputées, une expertise reconnue, une conscience écologique sans compromis, des prix concurrentiels et un service impeccable, voilà ce qu’est Ride Bike Style

Depuis 2017, l’entreprise montréalaise Ride Bike Style se démarque à la fois par sa vision écologique et ses vélos de haute qualité et uniques en leur genre.

Si le plaisir est au centre de sa culture organisationnelle, la réduction de l’empreinte carbone se trouve au cœur de sa mission. Ainsi, elle propose un moyen de transport accessible, abordable, de qualité et durable, où la technologie évolue toujours et où l’amélioration est constante.

Le tout se traduit par des vélos électriques à la fine pointe de la technologie, à des prix hautement concurrentiels et accompagnés d’un service à la clientèle inégalé.

Le style, l’élégance, la performance

Ses appareils sont regroupés sous deux marques renommées et reconnues : les vélos de ville Ride Bike Style (19 modèles) et les vélos rétro Michael Blast (15 modèles). Les premiers sont conçus avec goût et attention pour correspondre à vos attentes. Grâce à leur design simple et élégant, vous vous promènerez avec confiance et l’esprit en paix. Quant aux seconds, ils feront assurément tourner les têtes sur votre passage. Ils sont parfaits pour se déplacer avec style et classe tout en étant confortable et confiant.

Aux commandes de votre Ride Bike Style ou Michael Blast, vous redécouvrirez chaque fois votre quartier et votre ville sous un nouveau jour, en plus de vivre des expériences mémorables.

Vous pouvez d’ailleurs les essayer n’importe quand à la succursale du 2175 Papineau, au cœur de Montréal. Quelques modèles de démonstration y sont encore offerts avec des réductions allant jusqu’à 300 $.