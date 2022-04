Remparts de Québec: domination en règle

Les Remparts de Québec ont fait honneur aux membres de l’édition championne de la coupe Memorial présents au Centre Vidéotron vendredi, en l’emportant de façon convaincante face aux Wildcats de Moncton par la marque de 4 à 1.

• À lire aussi: Un coup de pouce pour le prochain Biakabutuka

• À lire aussi: Un duo redoutable

• À lire aussi: Le Phoenix malmène une recrue

Zachary Bolduc avec son 45e, Zachary Gravel, Nicolas Savoie et James Malatesta ont marqué pour les Remparts qui portaient le chandail beige de 2006 pour la soirée hommage à la conquête de la coupe Memorial. Mathis Cloutier est venu priver William Rousseau d’un quatrième jeu blanc cette saison à mi-chemin en troisième période.

« On a eu un bon match. Ce que j’ai aimé c’est qu’on a joué 60 minutes avec la même intensité. C’est ce que les joueurs se donnent comme mission, soir après soir », a commenté Patrick Roy.

D’ailleurs, l’entraîneur-chef n’a pas senti le besoin d’aborder la victoire de 2006 avec ses troupiers avant la rencontre malgré la présence d’anciens.

« C’est une autre époque. De toute façon, le groupe est en mission. Les gars sont sur la coche. Je ne ressens pas le besoin présentement de motiver ou dire quoi que ce soit. On a du leadership et les gars savent ce qu’ils veulent et sont investis là-dedans. »

LEMIEUX SOLIDE

N’eût été le brio du gardien Jonathan Lemieux, le pointage aurait pu être beaucoup plus élevé. Bombardé de 60 lancers, le vétéran de 20 ans a multiplié les acrobaties privant notamment Bolduc d’un but certain sur un tir à bout portant. De l’autre côté, les Wildcats n’ont dirigé que 12 tirs sur le filet de Rousseau.

« Il a été phénoménal. Je ne sais pas combien on a eu de chances, mais c’est tout à son honneur. En même temps, malgré ça, on garde le même rythme. Ce que j’aime, c’est qu’on génère de l’offensive, mais on joue très bien en défensive aussi », d’ajouter Roy.

Remparts et Wildcats pourraient s’affronter au premier tour des séries et on a déjà senti la tension monter vendredi. Le match, physique, a donné droit à quelques prises de bec après les coups de sifflet.

« On voulait passer un message ce soir et on l’a très bien fait. On est très content de la performance », a quant à lui ajouté le capitaine Théo Rochette.

« C’est une grosse victoire d’équipe, a renchéri Gravel. Ça fait un bout qu’on joue bien et ce soir, même si c’était un match physique, les gars sont restés calmes et ç’a payé. »

Les Remparts reprendront l’action dimanche après-midi alors qu’ils visiteront les Cataractes à Shawinigan. Ces derniers se sont inclinés vendredi 3 à 2 face aux Olympiques de Gatineau.

UNE PENSÉE POUR BOSSY

Alors que le monde du hockey est en deuil à la suite du décès de Mike Bossy, Patrick Roy s’est lui aussi dit attristé par la nouvelle.

« Trop jeune, a-t-il lancé. C’est vraiment triste. C’est une perte pas juste pour le monde du hockey, mais pour tout le monde. Il semblait très heureux avec TVA Sports et y faisait un excellent travail d’ailleurs. Il avait trouvé une passion qui l’animait et il faisait de belles choses. C’est triste de le voir partir. Il était beaucoup trop jeune. »

Une chimie qui traverse les années

Seize ans. C’est le temps qui s’est écoulé depuis la conquête de la coupe Memorial par les Remparts, en 2006.

Toutefois, on avait l’impression que c’était vendredi que la bande d’Alexander Radulov avait ramené le gros trophée à Québec.

Les Remparts ont profité de la visite des Wildcats de Moncton — équipe qu’ils avaient battue en finale de la coupe Memorial en 2006 — pour honorer cette dernière édition championne de l’organisation.

Pour l’occasion, neuf anciens membres de l’équipe étaient sur place, soit le gardien Cédrick Desjardins, le capitaine de l’époque Simon Courcelles ainsi que Maxime Lacroix, Nicolas Robillard, Joey Ryan, Yan Ouimet, Kevin Desfossés, Guillaume Veilleux et Christophe Poirier.

« Le plus marquant pour moi ce soir, c’est les amitiés qu’on s’est créées, a assuré Courcelles. Les liens qu’on a tissés en se ralliant autour d’un but commun. Vous le voyez, on rit déjà, on est crampés. C’est hyper chaleureux comme ambiance », a poursuivi celui qui est aujourd’hui pompier dans la région de Montréal.

Réunion en 2015

La majorité de ces joueurs s’étaient revus en 2015, lorsque le tournoi avait été présenté à Québec.

Pour l’ancien défenseur Joey Ryan, il s’agissait toutefois d’une première à Québec depuis 2006 puisqu’en 2015, il avait dû décliner l’invitation en raison de la naissance de son troisième enfant.

« Ce dont je me souviendrai toujours de l’équipe, c’est le lien qui nous unissait. C’était incroyable et phénoménal et c’est en grande partie ce qui nous a permis de réaliser ce qu’on a fait. On avait du plaisir à jouer. »

CONSEILS D’ANCIENS

Depuis 2006, jamais une formation des Remparts n’a été aussi remplie de promesses que celle de cette année.

S’ils avaient un conseil à donner à l’édition 2022 des Diables rouges, quel serait-il ?

« C’est une vague d’émotions et il va y avoir des hauts et des bas, a mentionné Desjardins. Quand tu as un chef d’orchestre comme Patrick [Roy] qui est là, ça aide. Je me rappelle qu’il avait pris le contrôle de nos émotions. Mais mon message pour les joueurs serait de vivre ce moment-là. De vivre chaque jour comme si c’était le dernier. Ils ont beaucoup de 19 ans et de 20 ans, donc tu ne sais jamais. C’est une montagne russe, mais les gars connaissent ce genre de pression. De vivre ça, avec le logo des Remparts, c’est spécial. »