À l’issue d’une semaine où son parti a connu un des pires résultats électoraux de son histoire, la cheffe libérale Dominique Anglade fait son mea culpa dans une lettre ouverte et annonce qu’elle s’absentera plus souvent du Salon bleu pour aller à la rencontre des Québécois.

«Nous ne pouvons pas nier la réalité. Dans les dernières années, le PLQ n’a pas été en mesure de bien connecter avec la population. Nous en prenons acte avec humilité», écrit Mme Anglade dans une missive publiée dans nos pages Opinions.

En entrevue avec notre Bureau parlementaire, la cheffe libérale explique qu’elle sera moins présente au Salon bleu d’ici la fin de la session parlementaire afin de rencontrer les électeurs. Mme Anglade s’absente déjà tous les jeudis pour des tournées régionales, laissant le soin à ses collègues de talonner le gouvernement à la période de questions.

«Ça va dépendre des semaines. [...] Mais je ne ménagerai aucun effort pour sortir de l’Assemblée nationale. On a notre rôle d’opposition officielle à jouer, mais l’opposition officielle, ce n’est pas ce qui définit le prochain gouvernement.»

«On doit arriver à présenter la vision du Parti libéral du Québec», ajoute-t-elle.

Temps durs pour le PLQ

Mme Anglade estime qu’une partie de ses déboires est liée à la difficulté de transmettre son message à travers les médias. Le contact avec les électeurs, assure-t-elle, est meilleur sur le terrain. «Il faut que j’en fasse beaucoup plus et il faut que je le fasse dans un autre cadre pour que ça puisse percoler», dit-elle.

La cheffe libérale est consciente des difficultés de son parti. Lundi, sa formation est arrivée cinquième dans l’élection partielle de Marie-Victorin, avec seulement 7 % des voix. Un récent sondage donnait 11 % d’appuis au PLQ chez les francophones et des chroniqueurs évoquent ouvertement le départ de Mme Anglade.

«Les commentaires, je les entends», dit-elle, tout en expliquant que la pandémie l’a empêchée de faire connaître ses propositions depuis son arrivée à la tête du PLQ en mai 2020.

Parmi ses lignes d’attaque contre le premier ministre François Legault, Mme Anglade se présente comme une rassembleuse, par opposition à un gouvernement qui alimente la «division». Sans nommer son adversaire, la cheffe libérale soulève l’opposition entre francophones et anglophones, les immigrants, les hauts et bas salariés, etc.

«Il y a une formation politique qui est capable d’avoir ce grand parapluie où chaque personne à sa place», dit-elle.