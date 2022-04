Élections provinciales: le caquiste Denis Tardif ne se représentera pas

Le député caquiste de Rivière-du-Loup, Denis Tardif, ne briguera pas de second mandat lors des prochaines élections provinciales en raison de problèmes de santé.

«Malheureusement, ma condition ne me permet pas de repartir pour un autre quatre ans. C’est une situation qui me joue des tours depuis plusieurs années. J’ai tout donné et maintenant, je dois prendre du recul pour récupérer», a indiqué le député par communiqué, vendredi.

M. Tardif avait été élu pour la première fois dans cette circonscription en octobre 2018. Lors de son mandat, il a mis en place différents chantiers, dont la construction de nouvelles maisons pour aînés et d’une nouvelle école.

Le député avait également annoncé 241 nouvelles places en CPE et amélioré certaines infrastructures sportives et de loisirs.

«En 2018, je suis allé cogner à chacune des 7 000 portes de notre belle circonscription. Je voulais être à l’écoute de notre monde. Ce fut ma base pour mener à bien mon mandat à l’Assemblée nationale. Je suis fier du chemin parcouru», a-t-il ajouté.

Rappelons que Denis Tardif avait été exclu du caucus caquiste en décembre 2020, après avoir été aperçu en train de ne pas respecter les règles de distanciation physique et le port du masque au début de la pandémie. Il avait été réintégré en avril 2021 après l’appui de certaines MRC de son comté.

«Je le remercie d’avoir été à nos côtés pour la campagne de 2018. Nous avions besoin d’un homme d’expérience comme lui pour amorcer le changement dont le Québec avait besoin. Il a été un député dévoué à faire avancer les dossiers de sa circonscription», a déclaré le premier ministre François Legault.

Il n’est pas le premier à avoir annoncé son départ chez les caquistes, puisque les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann ne seront pas de retour.

La députée de Verchères, Suzanne Dansereau, a également tiré sa révérence. C’est l’ex-mairesse de Saint-Julie et ex-présidente de l’Union des municipalités (UMQ), Suzanne Roy, qui tentera de reprendre la circonscription pour la Coalition avenir Québec (CAQ).