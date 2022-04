«Food truck»: repas de Pâques pour les plus démunis à Ottawa

Avec la demande grandissante pour son service de «food truck», La Mission Ottawa sera en mesure de servir 31 communautés grâce à l’acquisition d’un second camion à quelques jours de Pâques.

C’est un temps pour célébrer, alors que le nouveau camion permettra au refuge d’élargir son offre lors du diner de Pâques prévu lundi, a rapporté «Ottawa Citynews».

«Ça va être un gros festin. Nous allons servir des repas dans la communauté cette fin de semaine grâce au programme de “food truck”. Nous allons servir entre 6000 et 7000 repas seulement dans la communauté», a mentionné le président-directeur général de La Mission Ottawa, Peter Tilley, en entrevue au «Rob Snow Show» jeudi.

La demande pour ce service a grandement augmenté depuis sa création au début de la pandémie. Ainsi, lorsque les donneurs ont été mis au courant de cette popularité, ils se sont mis ensemble et ont offert un second camion de nourriture à l’organisme.

«Nous nous sommes dit que nous pourrions aller dans les communautés les plus pauvres. Nous savons [également] que l’incidence de la faim pendant cette pandémie était plus grande que jamais [chez les plus démunis]», a expliqué M. Tilley qui précise que le service faisait initialement cinq arrêts.

Rapidement, l’organisme a dû ajouter des arrêts à son service. Avec sa nouvelle acquisition, c’est maintenant 31 arrêts que La Mission Ottawa est capable d’effectuer dans les communautés dans le besoin, a confirmé Peter Tilley.

Ce dernier espère cependant qu’à l’Action de grâce, le refuge pourra accueillir la population à l’intérieur pour son traditionnel diner de dinde pour lequel il est connu.