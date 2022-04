Le 36e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal

L’œuvre Sisyphe de Lemieux Pilon 4D Art a remporté le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal et la bourse de 30 000 $ qui lui est associée. Le Prix du jury, offert par la Caisse Desjardins de la Culture et comportant une bourse de 10 000 $, a été remis à Productions Nuits d’Afrique. Aussi, les Réalisatrices équitables remportent le Prix du public assorti d’un montant de 10 000 $ remis par Télé-Québec.

Photos Normand Huberdeau/Groupe NH Photographes

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est en compagnie de Ben Marc Diendéré et Nathalie Maillé, respectivement président et directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

Marie-Christine Cojocaru, Caisse Desjardins de la Culture, et Marie Collin, présidente-directrice générale Télé-Québec, sont de fières partenaires de l’événement.

Parmi les 10 finalistes, il y avait Anik Salas, Lori Beavis, Victor Pilon, Sophie Corriveau et Lamine Touré.

Parmi les gens à la table d’honneur il y avait Michel Leblanc, CCMM, Anne-Marie Hubert, EY, Liza Frulla, Culture Montréal, Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine de Montréal, et la sénatrice Amina Gerba.

Chaque finaliste, dont Catherine Bourgeois, Khosro Berahmandi, Mathieu Collette, Jonathan Lamy et Rosalie Beauchamp, a reçu une bourse de 5000 $.

Le lauréat Victor Pilon, récipiendaire du Grand Prix, Lamine Touré et Suzanne Rousseau, respectivement président fondateur et directrice générale, le Prix du Jury pour Les Productions Nuits d’Afrique et Anick Salas, présidente de Réalisatrices équitables, pour le Prix du Public.