Le lâcher-prise ça sert à quoi?

Ma nièce qui est enfin revenu me visiter hier après plusieurs mois d’absence, m’a lancé de but en blanc après que je lui ai fait la nomenclature de toutes les choses qui m’avaient irritée depuis le début de la pandémie : « Ma tante, il faudrait que tu te résignes à lâcher prise sur comment c’était mieux avant, car ce ne sera plus jamais comme avant. Mets-toi ça dans la tête ! » Ça m’a littéralement cloué le bec !

Depuis hier que j’y pense, que je retourne ça dans ma tête sans me faire une idée précise. J’aimerais que vous éclairiez ma lanterne de vieille de 84 ans, probablement un peu éteinte aux nouvelles idées, sur le sens qu’elle a voulu donner à ses mots.

Anonyme

Le lâcher-prise, ça correspond à vivre dans le ici et maintenant, à cesser de toujours se mettre dans la position du « c’était tellement mieux avant », et ainsi laisser filer notre vie sans la vivre vraiment.

C’est dans le réel que se situe notre véritable pouvoir sur notre vie, pas dans ce qui s’était passé avant, aussi beau fut-il.

Même si on voudrait que les choses soient comme on les souhaite, pendant le temps qu’on perd à les vouloir autrement, elles arrivent comme elles arrivent. Et on se désole ensuite d’avoir perdu un temps aussi précieux par notre faute.