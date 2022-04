Il y a 75 ans aujourd’hui, Jackie Robinson est devenu le premier joueur afro-américain dans le baseball majeur alors qu’il portait les couleurs des Dodgers de Brooklyn. L’année précédente il avait joué pour les Royaux de Montréal dans la Ligue internationale. À UCLA, il a excellé au baseball, au basketball, au football et en athlétisme.

Photos Pierre-Paul Poulin et Pascale Vallée

Le monument Jackie Robinson est situé devant le Stade olympique. Marvin Paul, des Red Sox des Laurentides, et son frère Mack Antoine Paul, un joueur de football qui excelle aussi en athlétisme, représentent très bien le legs de Jackie Robinson.

Dans le cadre du programme sports-études de la Polyvalente Arvida, on voit Jahmal Gagnon de l’équipe de basketball.

Le lanceur Widley Bryton-Lalanne (U16) est classé au 19e rang parmi les 100 meilleurs joueurs du programme International Ranké. Sur cette photo, il est en compagnie du directeur des Titans de Montréal, Ian Jordan.

Le lanceur gaucher Gabriel Blanco et Elliot Watson connaissent du succès à l’Académie de Baseball Diamond de Mirabel.

Kristina Steele, du camp des Espoirs de Baseball Québec, a profité de son séjour en République dominicaine pour jouer dans une équipe masculine contre les Dominicains.

Willie Tavarez, l’excellent joueur des Rockies de Montréal, est en compagnie de son entraîneur, Marc Germain, qui a rencontré Jackie Robinson et qui l’a vu à l’œuvre avec les Dodgers de Brooklyn.

Isaac Roy, Austin Boland, Alex Breant, Jayden Napon et Keshia Zonnon, du National de Montréal Pee-Wee AAA, participent à la Coupe Dodge à Rivière-du-Loup.

J’ai rencontré deux joueurs de la formation des Carabins, Hassane Dosso, receveur et étudiant en arts et sciences, ainsi que Bertrand Beaulieu, porteur de ballon et étudiant en criminologie.