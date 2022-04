Le Parti libéral que je dirige veut reconnecter avec les Québécois

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a su, à travers les années, contribuer à bâtir la nation québécoise. Notre engagement est guidé par les valeurs qui sont propres à notre formation politique. Notre volonté de créer de la richesse pour mieux la redistribuer, notre volonté de défendre les libertés individuelles de tous les Québécois, peu importe leurs origines, et notre appartenance canadienne font partie de notre ADN.

Depuis quelques années, la société est de plus en plus polarisée. Des tensions palpables, émerge la division. Malheureusement, certains aiment alimenter cette division. Par exemple, en tentant d’opposer les anglophones et les francophones, les immigrants et ceux qui sont nés ici, ceux et celles qui font 56 000$ et plus versus ceux qui ont un plus bas salaire. Le Québec n’a pas besoin de ça.

Une approche rassembleuse

Ce n’est pas en centralisant les pouvoirs, en décidant à la place des municipalités ou encore en dictant aux gens ce qui est bon pour eux que nous allons façonner le Québec de demain, bien au contraire. C’est pourquoi, au PLQ, nous adoptons une approche rassembleuse qui permet à chaque région de rayonner et à chaque individu d’atteindre son plein potentiel.

Pour notre formation politique, chaque personne qui vit ici, au Québec, doit pouvoir être libre de ses choix, libre de ses opinions et libre de porter ce qu’il désire. Ces valeurs libérales ont toujours défini notre action politique et continueront de le faire.

Au cours des dernières décennies, nous avons également été à l’avant-garde du développement économique du Québec. Que ce soit avec des projets historiques de développements énergétiques, de la Manic à la Baie-James au développement de l’industrie éolienne, ou par notre saine gestion des finances publiques et notre soutien au développement économique régional.

Écoutez l’entrevue de la cheffe du PLQ Dominique Anglade au micro de Benoit Dutrizac sur QUB radio

Aujourd’hui, parler d’économie, c’est aussi parler de la lutte aux changements climatiques. Pourquoi? Parce que c’est le plus grand défi du 21e siècle. Nous avons le devoir d’agir maintenant. Mais c’est surtout une occasion de transformer notre économie, de saisir le potentiel de création de richesse que cet exercice représente pour le Québec.

Avec notre projet ÉCO, c’est exactement ce que nous proposons. Des investissements de 100G$ d’ici 2050 afin d’accélérer la transition énergétique de notre économie et de nous positionner comme leader mondial dans la prochaine révolution énergétique, celle de l’hydrogène vert. C’est aussi de permettre à toutes les régions du Québec de participer et de diversifier leurs sources de revenus. Avec ce projet, nous sommes le seul parti politique qui cherche à mettre tous les leviers de développement économique au profit de la lutte aux changements climatiques.

Nous irons à votre rencontre

Cependant, nous ne pouvons pas nier la réalité. Dans les dernières années, le PLQ n’a pas été en mesure de bien connecter avec la population. Nous en prenons acte avec humilité. Vous nous verrez sillonner le Québec afin d’aller à votre rencontre et écouter vos besoins. Pour les élections, nous allons vous proposer un plan de match clair qui permettra au Québec d’affronter l’incertitude économique qui nous guette, propulser nos économies régionales et offrir une réponse toute québécoise à un enjeu planétaire. C’est dans cet esprit rassembleur et fonceur que je vous invite à oser le Québec de demain avec nous.

Dominique Anglade, Cheffe de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Cheffe du Parti libéral du Québec