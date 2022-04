Le vaccin anti-COVID a prouvé son efficacité

En lisant votre chronique de ce matin concernant le vaccin anti-COVID, j’en arrivais à la conclusion que le monsieur qui vous écrivait avait parfaitement raison de prôner une approche plus musclée envers ces sans génies qui rejettent le vaccin. Je suis d’accord avec lui qu’il faudrait leur faire payer leurs frais médicaux, et qu’en aucun temps on fasse passer l’un d’entre eux dans les hôpitaux au détriment de ceux et celles qui attendent depuis des mois une intervention qui ne vient pas et qui risquentd’en mourir.

Ils disent que c’est leur choix de ne pas se faire vacciner, alors qu’ils vivent avec les conséquences de leur choix. Un point c’est tout ! Vous verrez bien Louise que quand il y aura des centaines d’entre eux qui mourront de la COVID, leur discours va changer. Leur discours qui prétend que la charte les protège de l’obligation de répondre par l’affirmative aux directives du gouvernement a quand même des limites. On en est rendu là !

« Alors toi le pas vacciné, tu recevras tes soins de confort ailleurs que dans un hôpital. Si tu t’en sors tant mieux, sinon ce sera la conséquence de ton choix et tu en paieras les frais. » Il faut quand même prendre les moyens pour en finir avec cette pandémie à un moment donné.

Quand je les entends dire que les vaccins ne sont pas efficaces, ça me fait rire, parce que c’est totalement faux et que j’en suis la preuve vivante. Je suis moi-même un immuno-supprimé, vacciné avec quatre doses, et j’ai attrapé la COVID dernièrement au travail parce que des idiots pas vaccinés continuent de nous côtoyer.

Je peux donc témoigner que les vaccins sont efficaces, parce que je n’ai eu que des symptômes mineurs, donc que je n’ai à peu près pas été malade. Ce vaccin m’a sauvé la vie puisque j’ai un système immunitaire diminué de 65% dû à ma condition médicale. Mais personne ne parle de nous et nous sommes des centaines dans mon cas.

Alain Martel

Vous avez raison de soulever le fait que nombreux sont ceux et celles qui ont traversé une crise de COVID sans véritables séquelles parce qu’ils ou elles étaient justement vaccinés(es). Ceci étant, il importe de se garder une certaine gêne dans nos idées de vengeance envers ceux et celles qui refusent le vaccin, afin d’éviter de basculer dans le « Œil pour œil, dent pour dent ».