Votre dentiste est un professionnel de la santé à part entière essentiel à sa collectivité

Le Mois de la santé buccodentaire, c’est l’occasion de découvrir les dentistes sous un jour différent qui met en valeur l’apport exceptionnel de cette profession à notre santé.

Même si votre bouche semble être en bon état, vous pourriez souffrir de maladies indétectables pour vous, mais qui pourraient entraîner des conséquences graves pour votre santé.

L’examen chez le dentiste permet de prévenir et d’identifier jusqu’à 200 maladies ou lésions de la bouche, y compris des cancers. Il peut également détecter des problèmes au moment où il est beaucoup moins compliqué de les traiter.

Dre Sophie Arpin, dentiste en santé publique

« J’ai eu un patient qui avait développé de sévères douleurs à la bouche, une difficulté à avaler et à parler; ses gencives, son palais et ses joues pelaient et présentaient plusieurs ulcères. C’est son dentiste généraliste qui, inquiet de son état, lui avait demandé de venir me voir. Il avait développé une maladie immunitaire de la famille des désordres vésiculo-bulleux, qui attaque la peau et les muqueuses. Heureusement, des traitements existent pour ce type de maladie », Dr Steve Tremblay, dentiste, spécialiste en médecine buccale et en pathologie buccale et maxillofaciale.

Saviez-vous d’ailleurs que les soins dentaires sont même nécessaires pour les patients devant subir des opérations ou des traitements? Le Dr Sylvain Arsenault, dentiste au CHUM, peut en témoigner.

« J’ai récemment eu à traiter une patiente atteinte d’un cancer métastatique du sein. Avant d’amorcer ses traitements, l’examen de son état de santé bucco-dentaire était requis; celui-ci a démontré que des soins dentaires étaient nécessaires, dont l’extraction de quelques dents. Nous avons planifié ces soins en tenant compte de ceux d’oncologie et une prothèse immédiate, pour remplacer les dents manquantes, a été confectionnée pour préserver le sourire de la patiente. Quelque temps plus tard, sa santé buccodentaire étant stabilisée, la patiente a pu commencer ses traitements oncologiques. »

Un humain au service d’autres humains

Impossible de passer sous silence le travail essentiel des dentistes auprès des populations vulnérables, comme les enfants, les personnes en perte d’autonomie et celles qui résident dans des communautés éloignées.

La Dre Tanya Agnaieff est actuellement la seule dentiste de la communauté Chisasibi, située dans le Nord-du-Québec, qui compte 5 000 habitants. Pourtant, les besoins de la population justifieraient facilement la présence de trois dentistes à temps plein, selon elle.

« La santé buccodentaire des Premières Nations est très précaire. Le taux d’urgence est élevé et ma pratique ici s’apparente beaucoup à celle du milieu hospitalier en ville. Cela apporte évidemment sa part de pression, mais aussi la satisfaction de savoir que mon travail quotidien contribue concrètement, un cas à la fois, à la qualité de vie des gens d’ici », indique-t-elle.

Dre Agnaieff, dentiste permanente à l’hôpital de Chisasibi, lors de la cérémonie des premiers pas de son fils, une tradition dans la communauté.

La stabilité des professionnels de la santé est importante pour ces communautés. La Dre Manon Saint-Pierre, installée quant à elle depuis plus de 26 ans à Mistissini, en est bien consciente: « La relation de confiance et de proximité qu’on établit avec les gens locaux fait toute la différence dans leur perception des soins dentaires. Tous me connaissent et savent qu’ils peuvent compter sur moi. »

En région éloignée, les territoires sont grands, mais l’accessibilité aux soins dentaires est toute aussi importante. «En Gaspésie, le ratio de professionnels dentaires par habitant est nettement insuffisant. Dès 2018, nous avons, ma conjointe et moi, pris la relève d’une pratique existante. La demande était forte, les besoins criants. En 2019, afin d’offrir à la population gaspésienne des soins dentaires de qualité dans un environnement qui n’a rien à envier à celui des grands centres, nous avons construit une toute nouvelle clinique à la fine pointe de la technologie, qui offre 16 salles opératoires et où travaillent de nombreux professionnels de la santé dentaire», mentionne Dr Sébastien Brouillard, dentiste.

Des soins adaptés pour les tout-petits et les plus grands

La carie dentaire est un vrai fléau : c’est la maladie la plus fréquente chez les moins de cinq ans, et ce, partout dans le monde! Nos enfants sont parfois craintifs face aux soins dentaires. Les dentistes pédiatriques font preuve d’imagination pour mettre nos tout-petits en confiance.

« La réparation des dents sous anesthésie générale est la chirurgie la plus effectuée pour les tout-petits en Amérique du Nord. L’Hôpital de Montréal pour enfants a maintenant une clinique spéciale qu’on appelle la clinique Petites dents-Grands sourires. On y examine les enfants de 6 mois à trois ans et les parents reçoivent des conseils d’hygiène et d’alimentation ainsi que plusieurs traitements préventifs pour tenter d’éviter les caries plutôt que d’avoir à les réparer », précise la Dre Annie Marleau, dentiste et chef de la division dentaire à L’HME

La dentisterie pédiatrique a ses particularités. « Les enfants ont souvent peur de l’environnement dentaire. En les réconfortant et en leur expliquant ce qu’on fait avec un langage adapté à leur âge, on réussit à les traiter. La désensibilisation, lorsqu'on voit des enfants à plusieurs reprises pour les habituer et améliorer leur confort, est très utile, pour les enfants autistes entre autres », mentionne le Dr Basma Dabbagh, dentiste pédiatrique.

Pour la Dre Marie-Ève Asselin, c’est le fait de traiter des enfants aux besoins différents, dont certains très particuliers (troubles du développement, malformations cranio-faciales par exemple), qui enrichit son quotidien. Elle rencontre des enfants et des familles aux parcours exceptionnels et travaille en interdisciplinarité pour les traiter adéquatement.

Bien d’autres situations illustrent le professionnalisme des dentistes :

Il n’est pas rare qu’ils accommodent des familles entières en modifiant l’horaire pour leur permettre d’être soignés la même journée.

D’autres prennent leur propre automobile pour aller chercher un patient en douleur qui n’a pas de moyen de transport pour venir à son rendez-vous.

Avec leur approche à la fois scientifique et humaine, les dentistes ont la santé collective à cœur. D’un bout à l’autre du Québec, les dentistes et leurs équipes jouent un rôle essentiel pour la santé buccodentaire des collectivités. Votre dentiste pourrait bien avoir ses propres anecdotes à vous compter !

