Montréal: entraves majeures durant le week-end pascal

Des entraves majeures sont à prévoir sur le réseau autoroutier de Montréal, notamment au niveau de l’échangeur Saint-Pierre, durant le long week-end de Pâques.

L’organisme Mobilité Montréal indique que l’autoroute 20 en direction est sera complètement fermée entre la sortie 63 et la suivante, de vendredi minuit à mardi 5 h.

Les usagers pourront emprunter un détour via la bretelle vers la route 138 en direction ouest pour opérer un demi-tour à la sortie 2 et revenir en direction du centre-ville.

L’autoroute 30 en direction est sera fermée entre la sortie 13 et l’entrée de la R-236, à la hauteur du pont Madeleine-Parent, vendredi, samedi et dimanche, et ce, de 20 h à 6 h.

Sur le pont Samuel-De Champlain en direction de Brossard, une fermeture partielle de 2 voies sur 3 est à prévoir vendredi et samedi, de 23 h à midi le lendemain.

Dans l’arrondissement de Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, la rue Jean-Talon sera fermée entre l’avenue de Dieppe et le chemin Aberdare, de jeudi 1 9 à mardi minuit.

À compter de lundi à 21 h jusqu’au mois de juin, on prévoit des fermetures longue durée des bretelles menant de l’A-13 en direction sud à l’A-520 en direction est.