Outremont: la Ville condamnée à dédommager un citoyen exclu d’un comité

Dans une décision récente, la Cour a condamné l’arrondissement d’Outremont à dédommager un citoyen qui a été exclu d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) après qu’il se soit porté candidat aux élections municipales.

Le Tribunal des droits de la personne estime, dans une décision rendue le 29 mars dernier, que l’exclusion d’Alexandre Lussier constituait «intrinsèquement un préjudice» pour lequel il était en droit d’être indemnisé, accordant le montant de 7000 $ réclamé pour les dommages moraux.

M. Lussier avait porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre la Ville de Montréal, le maire d’arrondissement Philippe Tomlinson, ainsi que les conseillères municipales Fanny Mangini, Valérie Patreau et Mindy Pollack, tous de Projet Montréal, après qu’ils aient voté la révocation de son mandat au sein du CCU.

Le Tribunal a toutefois tranché que les quatre élus bénéficiaient d’une immunité de poursuite.

Mandat révoqué

Avocat de profession, M. Lussier avait commencé à s’impliquer au CCU d’Outremont en 2014, se faisant élire sur le conseil en tant que membre résident de l’arrondissement.

Venu à échéance, son mandat a été renouvelé en 2016, de façon unanime, pour une période de deux ans. Le 1er mai 2017, il est ensuite promu comme second vice-président du CCU.

Quelques mois plus tard, le 3 septembre 2017, M. Lussier s’est présenté aux élections municipales pour le poste de maire d’arrondissement, en tant que candidat indépendant.

Il perd toutefois la course contre M. Tomlinson, qui fait son entrée en politique. Mmes Mangini et Patreau sont également élues pour un premier mandat, alors que Mme Pollack est réélue pour un second mandat.

Un mois après les élections, le 18 décembre 2017, les quatre élues de Projet Montréal votent pour révoquer le mandat de M. Lussier. Seul Jean-Marie Corbeil, d’Ensemble Montréal, s’y oppose.

Selon les documents de Cour, M. Tomlinson aurait justifié à plusieurs reprises cette exclusion de M. Lussier, sous motif que sa nomination avait été faite de manière «politique» par l’ancienne administration.

Dans sa réunion suivante, le CCU, qui comporte 13 membres, avait dénoncé la décision de l’arrondissement et lui avait demandé de revenir sur sa décision.

En janvier 2019, l’administration Tomlinson a plutôt voté pour réduire le nombre de membres du CCU à sept personnes.

Plainte

Dans sa plainte, M. Lussier allègue qu’il aurait été victime de discrimination en raison de ses convictions politiques.

«Même s’il comporte une marge importante de discrétion, le pouvoir de révocation octroyé au conseil d’arrondissement par le règlement constitutif du CCU ne pouvait être utilisé en faisant abstraction des droits et des libertés reconnus à M. Lussier par la Charte», a indiqué le Tribunal, qui indique que M. Lussier était dans son droit pour se porter candidat aux élections.

«L’utilisation du pouvoir de révocation pour sanctionner une telle démarche constituait une atteinte illicite à ce droit», a estimé le Tribunal, qui a condamné la Ville à dédommager M. Lussier pour dommages moraux.

Lors des dernières élections, M. Tomlinson et Mme Magini ont perdu leur poste respectif.

La Ville de Montréal a indiqué qu’elle ne commenterait pas.