Pourboire: les Canadiens plus généreux qu’avant la pandémie

Les Canadiens offrent un pourboire plus généreux qu’avant la pandémie, ont révélé de nouvelles données du fournisseur de point de vente Square.

Selon ces récentes données, les consommateurs ont «tippé» en moyenne 17,9 % dans les trois premiers mois de l’année alors que la moyenne prépandémique se situait à 16,6 %. Au Québec, cette moyenne se situe à 18,1 %.

Selon le responsable mondial du matériel produit de Square, Mike MacLennan, les Canadiens ont «beaucoup d’empathie» pour ceux travaillant dans les secteurs durement touchés par la COVID-19, comme les bars et les restaurants.

«Les Canadiens ont dépensé plus d’argent, en général, dans les commerces locaux pendant la pandémie et trouvent donc vraiment les entreprises de leur quartier qu’ils veulent soutenir et y mettent leur argent par rapport aux chaînes nationales», a expliqué M. MacLennan en entrevue à CTV News en précisant que le pourboire est une partie important du soutien qu’on accorde aux employés de ces commerces.

Malgré cette hausse, Square remarque que la générosité des Canadiens demeure moindre comparativement aux Américains alors que la moyenne se situe à 21,1 % aux États-Unis.