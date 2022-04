Première convention collective pour les employés de Bell Média

Le Syndicat canadien de la fonction publique représentant les 80 employés de Bell Média a annoncé jeudi avoir entériné avec une majorité de 93 % sa première convention collective.

D’une durée de quatre ans, l’entente prévoit des augmentations salariales moyennes de 0,96 % dès avril, alors que les hausses globales seront de 22,55 % sur quatre ans, soit d’ici le 31 mars 2026.

Le syndicat a rappelé les difficultés rencontrées lors de la première négociation entamée en septembre 2019 dans un contexte pandémique et inflationniste, alors que le milieu de travail était en mutation.

«Malgré les délais et l'ampleur du projet, nous avons persisté et sommes très satisfaits du résultat, surtout pour un premier contrat de travail», s’est félicitée Marie-Ève Jourdain, présidente par intérim de la section locale 5407 du SCFP.

«Ce qui me rend le plus heureux, c'est d'abord d'avoir réussi à mettre en place des classes salariales justes et équitables qui permettent aux membres d'évoluer au cours des prochaines années», a indiqué Marc-André Rousseau, 1er vice-président du syndicat.

«Pour un syndicat qui était en quête de rattrapage et d'équité interne, c'est mission accomplie!» a ajouté le conseiller syndical au SCFP Richard Quesnel, se félicitant des meilleures conditions de travail obtenues.