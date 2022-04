Mauvais timing pour le Chaz de la rue Maguire

L’aventure du Chaz «2.0», sur la rue Maguire à Québec, aura duré à peine deux ans. Emportée par la vague Omicron, l’enseigne aurait pourtant eu un bel avenir, n’eût été la pandémie, selon son cofondateur.

Restaurant

Chaz «2.0» Ville : Québec

Années d’existence : 2 ans et demi

Employés touchés : une vingtaine

Propriétaires : Camil Lacroix et Jérôme Gilpin

Ouvert en juillet 2019, le restaurant se voulait un clin d’œil à la destination branchée qui portait le même nom dans les années 80. Or, la pandémie est vite venue compliquer les choses huit mois plus tard, en plus de travaux sur l’avenue commerciale durant l’année 2020. En décembre dernier, une énième fermeture décrétée par la Santé publique a sonné le glas du projet, avant qu’il puisse atteindre sa maturité.

Engouement

«S’il n’y avait pas eu de pandémie, on serait encore en vie, pense le copropriétaire Camil Lacroix. Oui, ç’aurait été tough les deux premières années, comme n’importe quel restaurant, mais après, on sentait qu’il y avait un engouement.»

«Alors oui, il y a un certain pincement, mais je suis une personne d’affaires. Il y a de l’émotion, mais ce n’est pas l’émotion qui prend la décision. Je tourne la page et je fais autre chose. Je suis encore impliqué dans les autres restaurants, je suis encore très impliqué sur la rue aussi», poursuit celui qui est aussi partenaire des restaurants Verre Pickl’ et Tapas & Liège.