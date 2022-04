Ce couple poussé à la retraite après 46 ans à gérer son service traiteur

Un couple de la Rive-Nord à bout de souffle en raison du manque d’employés et des hausses de prix des aliments a laissé aller, le cœur gros après plus de 40 ans, son service traiteur le 1er décembre dernier.

Restaurant

À la petite campagne Ville : Laval

Années d’existence : 46 ans

Employés touchés : 50

Propriétaire : Michelle et André Alarie

«Quand on l’a annoncé aux gens, il y en a qui pleuraient et d’autres qui nous ont fait parvenir des lettres de remerciements», raconte, la voix tremblotante, Michelle Alarie, 73 ans, copropriétaire du traiteur À la petite campagne, à Laval.

Fondée en 1976, l’entreprise de la Couronne Nord a eu de belles années. À une certaine époque, ses sept camions sillonnaient les rues pour livrer ses buffets.

Hôpitaux, bureaux, funérailles, partys de Noël... À la petite campagne était devenue une véritable institution, sur le boulevard Sainte-Rose.

«On faisait à un certain moment 1000 “sandwiches pas de croûtes” par jour, mais maintenant on faisait plus des wraps, des ciabattas et des pains artisanaux au goût du jour», explique-t-elle.

Plateaux de fromages, pièces montées, salades originales... Michelle Alarie laissait libre cours à son imagination pour surprendre ses clients.

Mais quand la COVID-19 a soufflé sur la PME de Laval, l’entreprise familiale a tout perdu d’un coup. Du jour au lendemain, les employés se sont retrouvés avec quatre heures de boulot par semaine au lieu de 35 et ils ont quitté le navire.

Alors que le téléphone ne dérougissait jamais avant, il s’est mis à arrêter de sonner. Un silence radio pesant a pris place en cuisine, pour ne jamais décoller.

«Des fois, on n’avait pas un téléphone de la journée. On a essayé et essayé, mais à un moment donné, on s’est raisonné. On s’est dit : “On la prend notre retraite”», confie Michelle Alarie, qui garde toujours le rire dans la voix.

Auparavant, l’ambiance était familiale. On soulignait les anniversaires ou les moments importants des employés.

«J’avais des employés ici depuis 20 ans. Tout le monde savait quoi faire. Ils rentraient le matin et commençaient. On avait un système de papier», se rappelle-t-elle.

Mais à la fin, les clients se faisaient si rares que les journées étaient devenues longues et coûteuses. COVID oblige, 15 mois de loyer n’ont jamais pu être payés, mais heureusement le bâtiment appartenait à la famille élargie.

Goutte de trop

Pour ne rien arranger, après les mois douloureux de la pandémie, l’entreprise, vidée de ses employés, a subi une nouvelle cascade de pressions financières.

«On ne peut pas travailler à deux personnes parce qu’il y a trop de frais, le loyer, l’électricité, le téléphone, les assurances et les taxes», souligne le conjoint de Michelle et copropriétaire, André Alarie, 83 ans.

Alors que le Québec se déconfinait, la goutte qui a fait déborder le vase a été l’explosion brutale du prix des aliments des derniers mois.

«C’est épouvantable. Les fromages, c’était affreux, les crevettes, le jambon... toutes les augmentations étaient sur le dos de la COVID-19. Ça, j’y crois plus ou moins, mais bon», laisser tomber Michelle.

Sans parler des savons à vaisselle et des désinfectants, ajoute-t-elle.

«Personnellement, je n'étais plus prête en décembre à dire à mes clients que ça coûterait 10% ou 15% de plus pour leur buffet froid. Je ne voulais pas», dit-elle.

Heureusement pour la clientèle du coin, À la petite campagne vient d’être achetée par des propriétaires motivés, qui veulent reprendre le flambeau.

«On a vendu le nom de l’entreprise, la clientèle, le numéro de téléphone et quelques recettes», conclut Michelle, qui offre de faire «du bénévolat» pour eux pour les aider.