Le Café Sirocco, un établissement fantôme depuis 20 mois

Adresse bien connue du quartier Montcalm, le Café Sirocco est tristement plongé dans le noir depuis 20 mois et l’on ignore s’il renaîtra un jour.

Café

Sirocco Ville : Québec

Années d’existence : 17 ans

Employés touchés : 25

Propriétaire : Ianny Xénopoulos

«C’est un bébé, on met beaucoup d’heure et de travail là-dedans. C’est sûr que, oui, ça fait un pincement. Étant propriétaire de l’immeuble, j’y vais de façon régulière. Ça fait toujours drôle d’entrer et de voir cette belle bâtisse-là, cette belle ambiance-là, qui ne demande pas mieux qu’à revivre», affirme le copropriétaire Ianny Xénopoulos.

Plusieurs facteurs

L’établissement, dont la carte était inspirée des cafés méditerranéens, n’a jamais rouvert depuis l’annonce d’une «pause» en août 2020. À l’époque, il composait avec une équipe amputée à la suite du premier confinement. L’impact du télétravail se faisait sentir sur l’achalandage et des travaux sur Cartier n’ont pas aidé. La direction voulait concentrer ses ressources sur son deuxième restaurant, le Louis-Hébert sur Grande Allée, lui aussi en manque d’employés.

L’avenir du Café Sirocco demeure incertain, entre autres à cause de la pénurie de main-d’œuvre, plus criante que jamais. «On a pris deux restaurants, on en a fait un avec, et on chercherait encore à engager», illustre M. Xénopoulos, selon qui la pandémie «a changé la restauration à jamais». Tout est sur la table: le désir de relancer le café est là, mais une fermeture définitive ou un changement de concept ne sont pas exclus.