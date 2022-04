Salade césar de kale

Nous vous proposons un classique réinventé. La fameuse salade césar peut se décliner de plusieurs façons, nous avons eu l'idée d'utiliser le kale comme légume principale. Ce dernier qui peut se consommer en toute saison, est une véritable source de protéines et de fibres. Ajouter à cela une bonne baguette de pain grillé et quelques copeaux de parmesan, vous avez ici un repas digne des plus grandes tables! Agencer ce plat avec une poitrine de poulet grillé au citron et le tour est joué.

► Cliquez sur ce lien afin de consulter la version détaillée de la recette.