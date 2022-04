Trois nouveaux restaurants aux saveurs de la Méditerranée

Réputée bonne pour la santé et réjouissante pour tous les sens, la cuisine méditerranéenne est toujours fort populaire. Nous faisant voyager de l’Espagne à la Grèce, en passant par le Maroc et la Tunisie, ses plats réconfortants et savoureux déploient couleurs et saveurs qui nous font saliver.

Poulet aux olives, couscous à l’agneau, crevettes et pieuvre grillées, laissez-vous transporter aux pays des mille et une nuits, l’espace d’une soirée, dans ces trois nouveaux restaurants montréalais à l’ambiance chaleureuse.

Sauvage

Photo courtoisie

Grâce à son menu et à ses 28 cocktails originaux inspirés des différentes régions de la Méditerranée, le Sauvage, situé dans le Vieux-Montréal, offre une expérience unique.

Entre la grande terrasse, rue Saint-Jacques, et les deux étages intérieurs, ses différents espaces offrent une ambiance festive, à la fois restaurant et bar.

Baigné par les effets colorés de l’immense luminaire du plafond s’animant au gré du son du DJ, on y déguste poissons et fruits de mer grillés, carré d’agneau et autres plats méditerranéens dans des versions modernes et revisitées.

52, rue Saint-Jacques, Montréal

restaurantsauvage.com

Brasserie Mirabel

Photo courtoisie

Endroit idéal pour un diner d’affaires, la chic Brasserie Mirabel du Cathcart, située en plein cœur de l’édifice du 1, Place Ville-Marie, offre une expérience culinaire digne de la meilleure cuisine italienne.

La soupe minestrone, le tendre poulet de Cornouailles et même les pâtes carbonara, tout est fait d’ingrédients de qualité, et témoigne d’une cuisine mijotée avec attention, en tout respect des saveurs de l’Italie.

Plus qu’une aventure culinaire, la Brasserie Mirabel offre également un cadre aéré, qui donne l’impression de manger en terrasse, grâce à ses jardins luxuriants et à la verrière lumineuse du plafond.

Babacool

Photo courtoisie

Grâce à la magie de son décor épuré, ponctué de chandelles, le Babacool nous convoque sous le ciel étoilé du désert saharien pour un festin de plats luxuriants aux influences grecques, libanaises, israéliennes et marocaines.

Délicieux crudo de thon, cigares marocains à l’agneau, poulet aux olives et salade fattouche, parmi d’autres plats offerts à des prix de 3 $ à 22 $, permettent de composer une table conviviale de plats à partager.

Service chaleureux, cocktails somptueux et carte de vins d’importation privée en provenance de la Grèce, du Liban et d’Israël font d’une soirée au Babacool une véritable fête.