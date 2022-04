Un brunch pour Pâques!

Enfin, le long week-end de Pâques est arrivé ! C’est le moment idéal pour passer de précieux moments avec ses proches, question de rattraper le temps perdu. Pourquoi ne pas le faire autour d’un brunch original et festif ?

Voici quelques très bonnes adresses qui n’attendent que votre présence pour partager des moments mémorablement gourmands !

Restaurant H3

Photo courtoisie

Le restaurant de l’Hôtel Humaniti, au centre-ville de Montréal, s’apprête à accueillir en grand le printemps avec un menu brunch de Pâques des plus invitant. Le temps d’une journée seulement, toute la famille est invitée à découvrir la cuisine créative du H3, à travers un menu quatre services où fraîcheur, originalité et gourmandise seront au rendez-vous.

★ Prix : 65 $/personne, 35 $/enfant de 4 à 10 ans, gratuit pour les moins de 4 ans.

restauranth3.ca/restaurant/brunch-de-paques/

340, de la Gauchetière Ouest, Montréal

Brut – Fabrique Gourmande

Photo courtoisie

L’équipe derrière le restaurant Brut fait partie de la jeune relève en restauration qui fait bien les choses. Aiguisé et motivé par le désir de faire briller le terroir québécois et les artisans locaux, le chef Sébastien Dion en cuisine, accompagné de sa conjointe Véronique Benoit en salle, vous attend pour un brunch où certainement plusieurs classiques seront rehaussés à leur manière. Un service familial sera servi dès 10 h, qui sera suivi d’un second un brin plus festif à partir de 13 h. Réservations fortement recommandées, le 17 avril seulement.

★ Prix : 55 $/personne

fabriquebrut.com

845, rue Saint-Pierre, Terrebonne

La Sobremesa

Photo courtoisie

Le brunch du restaurant espagnol La Sobremesa est certainement un des secrets les mieux gardés de la ville. Inspiré des fameux festins dominicaux du défunt H4C par Dany Bolduc, le chef Bolduc renoue avec son menu en trois vagues de plusieurs petits plats. Brioche, beignets, fromages, charcuteries, confiture, tartinades, granola (entièrement fait maison), précéderont les œufs à votre choix, en plus d’autres plats à partager consacrés à la terre (viande), à la mer (poissons et fruits de mer), ainsi qu’aux légumes. Serez-vous assez en forme pour « surfer » la troisième vague de desserts ?

★ Prix : 55 $/personne

fr.lasobremesarestaurant.com

4922 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Bistrot La Fabrique

Photo courtoisie

Cette institution « brunch » à Montréal – réputée pour ses assiettes gourmandes aux saveurs surprenantes – célébrera, à sa manière, le repas de Pâques. Au programme, un menu dégustation trois services sous le signe de l’audace et de l’originalité : verrine d’œuf façon mimosa, croquette de sarrasin avec fromage et petits pois aux épices indiennes, saumon confit avec garnitures au sumac, zucchini et polenta crémeuse. Laissez-vous surprendre !

★ Prix : 37 $/personne (dimanche). Exceptionnellement ouvert le lundi pour le brunch, menu régulier à la carte

bistrotlafabrique.com

3619, rue Saint-Denis, Montréal

LOV

Photo courtoisie

Dans trois des quatre restaurants LOV de la région (on devra patienter pour la succursale de la rue McGill), c’est ce week-end que marque le grand retour des brunchs « botaniques ». Bien que le menu soit entièrement végane, cela n’empêche pas l’équipe de réinterpréter certains classiques, comme le bénédictine (avec tofu et sauce hollandaise végane), le croque-monsieur (avec Seitan du Québec, béchamel végane et fauxmage), ou encore les pancakes nappées de l’excellente tartinade chocolat-noisettes de Allo Simonne, jeune entreprise montréalaise.

lov.com/fr/

464 rue McGill, Montréal (menu brunch pas encore disponible)

9180, boulevard Leduc, Brossard

140, promenade Centropolis, Laval

Fiorella

Photo courtoisie

À l’occasion de Pâques, le Fiorella vous invite à un brunch à l’italienne ! Les 16 et 17 avril, le comptoir du restaurant situé à l’intérieur du District Gourmet allie tradition et originalité : les puristes iront vers le spaghetti alle vongole (aux palourdes) ou le risotto ai funghi (risotto aux champignons), tandis que les plus curieux apprécieront davantage le croissant à la fondue de poireau avec œuf parfait, nappé d’une sauce hollandaise façon cacio e pepe (fromage et poivre). On craque également pour le panier de bonheurs à l’italienne proposé en amuse-bouche.

★ Prix : Menu dégustation 45 $/personne, menu à la carte disponible

www.facebook.com/Fiorella

990, route de l’Église, Québec

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.