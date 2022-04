Mike Bossy, un homme d’une grande qualité

Le Québec a perdu un de ses grands, vendredi. Mike Bossy aura marqué à tout jamais le monde du hockey mais, aussi, tous ceux et celles qu’il a côtoyé autant dans sa carrière de joueur que d’analyste dans les médias.

Par la force des choses, Mike et moi nous sommes toujours suivi dans le hockey. Notre relation a débuté, et est longtemps demeurée, une saine rivalité. J’ai dirigé contre lui dans la LHJMQ alors que j’étais à la barre des Draveurs de Trois-Rivières et que Mike terrorisait les gardiens adverses dans l’uniforme du National de Laval.

Chaque match contre Laval, le plan de match était simple : freiner Mike Bossy. À cette époque, le hockey était différent d’aujourd’hui. À Trois-Rivières, on avait quelques matamores qui tentaient de le déranger mais Mike s’est toujours élevé au-dessus de ça.

Lors de la saison 1976-1977, j’avais tenté de faire son acquisition. Je savais que les Castors de Sherbrooke étaient également intéressés et Johnny Rougeau avait fait monter les enchères entre nos deux organisations jusqu’à qu’il décide, finalement, que Mike terminerait son stage junior à Laval.

Un des meilleurs

Mike a par la suite été repêché par les Islanders de New York au 15e rang au total du repêchage de 1977 lors duquel le Canadien, qui sélectionnait 10e, lui avait préféré Mark Napier. Comme plusieurs, le Tricolore ne pensait visiblement pas qu’il pouvait connaître du succès dans la LNH.

Pourtant, dès sa première saison dans le grand circuit, en 1977-1978, Mike a inscrit 53 buts et été nommé recrue de l’année.

Nos chemins se sont à nouveau croisé à partir de la saison 1980-1981 quand j’ai été embauché pour diriger les Nordiques de Québec.

Encore une fois, comme dans le junior, Mike Bossy s’était établi comme le meilleur franc-tireur de la ligue. Je n’ai jamais vu un joueur anticiper le jeu comme lui. Il avait un sens du hockey qui ne s’enseigne pas.

Encore une fois, notre plan de match était établi autour de lui et du duo infernal qu’il formait avec Bryan Trottier. Évidemment, il nous a fait mal à plusieurs reprises dont le 24 janvier 1981. Avant de nous affronter ce soir-là, il avait besoin de deux buts pour atteindre le plateau des 50 en 50 matchs. J’avais mandaté Alain Côté pour le surveiller ce soir-là et il avait fait tout un travail.

Mais Mike, c’est Mike. Alain l’avait contenu jusqu’en troisième mais il avait trouvé le moyen de marquer deux fois avant la fin du match.

Homme de famille

Cette rivalité entre Mike et moi s’est par la suite transformé en amitié lorsque nous avons commencé à travailler ensemble à TVA Sports. C’était un collègue de travail en or et on avait un plaisir fou à travailler ensemble.

Mike, malgré tout ce qu’il avait accompli dans le hockey, laissait toujours son égo de côté. Il ne regardait personne de haut, jamais.

Au-delà du collègue de travail, j’ai d’abord et avant tout découvert un homme vrai et pour qui les valeurs familiales étaient au centre de sa vie.

Quelle fierté il avait de raconter sa rencontre avec sa belle Lucie, au Colisée de Laval. Il avait aussi des étoiles dans les yeux en parlant de ses deux filles, Josiane et Tanya, et de ses petites-filles.

Pour Mike, il n’y avait rien de plus important dans la vie que de passer du temps avec elles.

Je tiens donc à leur offrir mes plus sincères condoléances. Une légende du hockey nous a quitté, certes, mais Mike était d’abord et avant tout, un homme d’une grande qualité.

Salut, Mike.

–Propos recueillis par Kevin Dubé