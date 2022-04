Une multitude d’initiatives appuie les entreprises et la main-d’œuvre des communications graphiques, une industrie innovante et vivante.

Le secteur des communications graphiques est plus présent que jamais dans votre quotidien. C’est à tort qu’on croie qu’il est appelé à disparaître. Il est plutôt en pleine révolution et à la recherche de nouveaux talents afin de combler les multiples emplois de son secteur. Actuellement, plus de 51 800 personnes s’épanouissent au sein des 2380 entreprises au Québec.

Deviens Créateurs d’impact

Afin de mieux faire connaître ce secteur d’activité, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec (CSMOCGQ), dont un de ses mandats est de favoriser le développement des ressources humaines, vous invite à consulter le portail Créateurs d’impact. Tout y est centralisé afin d’y découvrir un monde de possibilités : formations, établissements scolaires, métiers, emplois, entreprises, etc.

Première expérience

Autre programme super intéressant, JME — Jeunes en mouvement vers l’emploi, financé par Services Québec, ce programme s’inscrit dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada, favorise l’intégration des finissants âgés de 15 à 30 ans sur le marché du travail en accordant une subvention aux entreprises d’accueil. Tout le monde y gagne!

À ne pas manquer

Si vous souhaitez en savoir plus sur le secteur des communications graphiques et sur les perspectives qui y sont rattachées, ne manquez pas de visiter le salon Le Grand Rendez-vous de l’enseigne, l’imprimerie et l’emballage, les 21 et 22 avril, au Sheraton de Laval, ainsi que le Salon de l’emploi et de la formation continue les 27 et 28 avril au Palais des congrès de Montréal.