Voici 5 raisons qui poussent les restaurateurs à fermer leurs portes

4. Prix des denrées

Le prix du panier d’épicerie, qui a atteint des niveaux records en raison de l’inflation, a fait mal aux restaurateurs coincés dans cette spirale en cuisine. Pour plusieurs, ces hausses ont été difficiles à digérer, voire impossibles à absorber.

Les huiles de cuisson (42 %), le bœuf excluant la viande hachée (20 %), le bacon (17 %), les oranges et limes (15 %), les conserves (15 %), les pâtes et céréales (14 %), les frites surgelées (13 %), le lait (12 %), le fromage (11 %) et les champignons (11 %) ont vu leur prix augmenter, note Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie. « Pour ce qui est du poulet, on parle de 9 %, et du porc, 4 %. Les fruits de mer sont aussi en hausse », explique le professeur.

Sans surprise, la hausse du prix des aliments s’est reflétée dans les assiettes, qui peuvent aujourd’hui coûter de 5 % à 15 % plus cher, selon les restaurants.