GRAHAM, Daniel



Après un long combat contre l'insuffisance cardiaque, le 23 décembre 2021 à l'âge de 78 ans, est décédé, à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges de Hudson, M. Daniel Graham, époux bien-aimé de feu Carmen Green Graham.M. Graham laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Johnny), son fils Sylvain, ses petits-enfants Samuel (Valérie), Daphnée (David) et Catherine (Samuel), sa belle-soeur Jeanna, son beau-frère Ronald (Francine) ainsi que l'ensemble de tous ses neveux et nièces, parents et amis.Une période de condoléances aura lieu le vendredi 29 avril 2022 de 11h à 13h45 au centre funéraireLes funérailles auront lieu le vendredi 29 avril 2022 à 14h en l'église St-Joseph-de-Soulanges de Les Cèdres, suivies de l'inhumation des cendres au cimetière St-Jean-Baptiste de Vaudreuil-Dorion.La famille vous invite à faire des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges en souvenir de M. Graham. Des formulaires de don seront disponibles sur place lors des visites. Vous pouvez aussi donner sur la page web de la fondation au www.mspvs.org