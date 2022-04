VERDON, Jacques

De Boucherville, le 12 mars 2022 à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jacques Verdon, époux de feu madame Marcelle Duchesnay.Il laisse dans le deuil ses frères Marc, Pierre (Andrée Ferland), feu Luc (Linda Melançon) et Roch, ses soeurs feu Colette (feu Yvon Fayolle), Marielle (Claude Cloutier), ses beaux-frères feu Fernand (feu Thérèse Jasmin), feu Gilles (Lorraine), ses belles-soeurs Laurette (feu Régent Pichette), feu Lucille (feu Claude Pichette), ses filleules Isabelle Cloutier, Caroline Rail, Emmanuelle Manny, son petit protégé François Gravel, ses neveux, nièces et son grand ami d'enfance l'abbé Ovila Brabant ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de Montarville, Sortie 19 de la Route 132 estcfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 Téléc. : (450) 655-0941le vendredi le 22 avril de 19h à 21h et le samedi 23 avril de 9h à 10h30. Les funérailles, en présence des cendres auront lieu le samedi 23 avril à 11h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin.La famille remercie le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Verdon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe à sa mémoire ou un don au Centre Petit Échelle de Boucherville pour les enfants à besoins particuliers.