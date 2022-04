13 000 nouveaux adeptes de course grâce à son balado

La fondatrice d’une boutique spécialisée en course à pied a initié plus de 13 000 débutants à ce sport grâce à un balado gratuit, qui a finalement permis à son entreprise de survivre financièrement à la pandémie.

L’idée d’enregistrer Courir 101 virtuel a germé dans la tête de Josée Provost, propriétaire des magasins Maison de la course, en 2020, tout au début du confinement.

« On voyait des gens [se remettre à la course] et je me disais : “ça, c’est quelqu’un qui a dépoussiéré ses running shoes vieux de 15 ans et qui va se blesser s’il continue comme ça” », se rappelle-t-elle.

Elle décide alors de mettre à profit son expérience d’entraîneuse et de créer un balado de 30 entraînements pour débutants avec les moyens du bord, sur Garage Band.

« J’ai cherché “Comment faire un podcast” en ligne, et une heure plus tard, j’enregistrais ! » dit l’entrepreneure en riant.

Deux ans plus tard, le balado compte 275 000 téléchargements par plus de 13 000 personnes, dont 7400 téléchargements du « défi final » de 4 km en continu.

Bon pour la santé financière

Cet engouement a eu des bienfaits indéniables sur la Maison de la course, qui compte un magasin à Sainte-Thérèse, dans les Laurentides, et un à Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie.

Car en mars 2020, l’entreprise a été obligée de fermer ses portes indéfiniment par ordre gouvernemental, et au pire moment.

« C’était dramatique, parce que notre inventaire de printemps venait d’arriver. Dans la course à pied, on passe l’hiver à perdre de l’argent et quand arrive avril, c’est le temps de se renflouer », se remémore Josée Prévost, aussi marathonienne.

Heureusement, un mois après le lancement du balado, le téléphone a commencé à sonner. Ginette, « de Courir 101 », voulait des conseils pour une bonne paire de chaussures. Et ça n’a pas arrêté depuis.

« Ce n’est pas pour l’argent qu’on a fait le podcast, mais ça s’est révélé que 25 % de notre chiffre d’affaires, si ce n’est pas plus, est venu de la clientèle du 101 », affirme Josée Prévost.

Un balado humain

Au final, des milliers de nouveaux adeptes se sont convertis à la course à pied au son de ses encouragements à faire « des tout petits pas » et de ses sympathiques anecdotes.

Josée Prévost y voit une preuve de l’accessibilité de Courir 101 et croit que la gratuité du balado et son approche humaine y sont pour beaucoup dans ce succès.

Un de ses grands bonheurs est d’ailleurs de constater les progrès de ses protégés sur un groupe Facebook d’entraide pour les coureurs du balado. Environ 90 % sont des femmes et une majorité sont des baby-boomers, révèlent les statistiques.

« Il y a des gens qui me disent que leur vie a changé, que ça les a aidés à sortir de la dépression, qu’ils ont pu arrêter la médication pour haute pression », témoigne avec fierté la coach de 57 ans.

Le balado est accessible au maisondelacourse.com