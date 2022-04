LEGAULT née PRIEUR

Marguerite



À Prévost, le 8 avril 2022, est décédée Mme Marguerite Prieur à l'âge de 90 ans, retraitée de la CCQ, épouse de feu Réal Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Francine, feu Murielle, ses petits-enfants Isabelle, Caroline, Pierre-Yves, Yves et Christiane, ses arrière-petites-filles Lara et Vicky, sa soeur Agnès, ses belles-soeurs Laurette et Micheline, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 avril 2022 de 13 h à 17 h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 15 h à la résidence funéraire :10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6